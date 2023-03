El nuevo (e inesperado) grande de la MLS

El St Louis City FC, franquicia de nueva creación, ha ganado sus primeros cuatro partidos en la máxima categoría norteamericana En Estados Unidos ya ven al equipo como uno de los candidatos al título

Hace un par de años, el St Louis City FC era tan solo una idea en papel. La MLS aprobó la creación de una nueva franquicia en Missouri, en la llamada ‘capital del soccer’ de Estados Unidos, para tener equipo en la Major en 2023. Una inversión de casi mil millones de dólares y todo por hacer.

Tras tan solo cuatro partidos de competición, el ‘City’ ya lleva cuatro victorias. Pleno inesperado. Es la primera franquicia expansión de la historia de la MLS que consigue arrancar con un 4-0 en su casillero. En Estados Unidos ya apuntan a que puede ser un candidato al título.

Este fin de semana fue una incontestable victoria por 3 a 0 ante el St José Earthquakes en el Citypark, pero ya han tumbado a los Portland Timbers (1-2), Charlotte FC (3-1) y Austin FC (2-3) en el primer partido de la historia de la franquicia.

Y, en las raíces de todo, está un equipo competitivo que se ha creado desde la base. El responsable de ello es el director deportivo alemán Lutz Pfannenstiel.

"Comencé a planificar el club en una hoja de papel blanco", revelaba recientemente Pfannenstiel t-online. Según los informes, el club ha invertido más de 700 millones de dólares solo en el estadio, la infraestructura y la tarifa de franquicia.

Después de todo, el ex portero (que fue el primero en estar activo en todas las asociaciones continentales de la FIFA), se había convertido en el gerente del Fortuna Düsseldorf. Le siguieron ofertas de conocidos clubes de la Premier League. "Entonces la oferta vino de St. Louis. Y el paquete general de poder construir algo de acuerdo con mis ideas simplemente me convenció", añadía el nativo de Baviera.

"El propietario es la familia Taylor, propietaria de Enterprise, la empresa de alquiler de coches más grande del mundo. Es un enfoque muy diferente al de los inversores normales", aclara Pfannenstiel y añade: "Quieren dar a los jóvenes de la región la oportunidad de jugar al fútbol y reunir a la gente en el centro de la ciudad haciendo deporte. Al principio tuve largas conversaciones con los propietarios sobre qué estrategia quieres conducir. Rápidamente quedó claro para nosotros que queremos construir todo sobre tres pilares: comunidad, academia y profesionales".

Una de las claves del proyecto es apostar por talento joven, de rendimiento inmediato. “Jugamos específicamente sin una superestrella, sin los grandes nombres. Estas típicas estrellas mediáticas entre 33 y 36 años no me interesan en absoluto. Me interesa el rendimiento en el aquí y ahora: si alguien ha ganado la Liga de Campeones tres veces en algún momento, no puedo comprar nada de eso hoy", explica Pfannenstiel.

De hecho, desde la visión europea, quizás el más conocido sea el portero y capitán, Roman Bürki. El suizo llegó libre del Borussia Dortmund. Además, destacan Eduard Löwen (fichado por un millón de euros del Hertha BSC) y Joao Klauss (3,2 millones, TSG Hoffenheim), que ya se ha convertido en el gran icono goleador del equipo.

Bürki en una acción del Borussia Dortmund-Mainz05

| EFE

El plantel, en cambio, tiene gran parte de talento nacional. “En los primeros meses trabajé hasta 16 horas al día rebuscando por los pueblos en los partidos de instituto y me encontré con chicos que ahora juegan en nuestro equipo profesional. Descubrí algunos de ellos prácticamente en un campo de maíz a las afueras de San Luis".

Bradley Carnell, el pupilo de Nagelsmann para el banquillo

Todo ello no sería posible sin una idea de juego que funcione. Es por eso que Bradley Carnell, exentrenador en equipos como Stuttgart, Gladbach y Karlsruhe, fue el elegido.

El sudafricando pasó por la escuela Red Bull como entrenador en Nueva York, tiene a un referente claro, el de Julian Nagelsmann. "Será un estilo de juego de pie delantero muy intenso. Queremos presionar y contrarrestar", explicó Carnell en su presentación.