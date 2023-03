Nagelsmann desvela una conversación privada con Cancelo

"Hubo un entrenamiento que no me gustó lo que vi, pero después tuvimos una buena conversación", reconoce el técnico "Desde entonces está entrenando bien y estoy seguro de que se verá en los partidos", señala Nagelsmann

El caso de João Cancelo es una de las historias más enigmáticas de los últimos meses en el mundo del fútbol. El lateral portugués pasó, en cuestión de semanas, de indiscutible a suplente en el City, y posteriormente cedido al Bayern. Unas incógnitas que tampoco se han resuelto en el conjunto alemán, donde tampoco se ha asentado en el once.

Sobre este asunto le han preguntado a Julian Nagelsmann, el técnico del Bayern, que ha aclarado cómo está la situación con el portugués en el equipo. "Tendrá la opción de ser titular mañana", empezó diciendo. "Cuando uno juega se siente bien y cuando no lo hace, no. Es normal. Siempre ha mostrado una buena reacción. Hubo un entrenamiento que no fue tan bueno lo que vi, pero después tuvimos una buena conversación. Viví algo parecido en el Leipzig con Angeliño", recordó.

Las explicaciones de Nagelsmann

"Le expliqué mi punto de vista y cómo lidiar con la situación que está viviendo. Uno puede encontrar oportunidades también en estos momentos. Fue una conversación muy abierta y no solo sobre fútbol. Desde entonces ha estado entrenando muy bien y lo ha mostrado en los partidos. Lo premiaré mañana con una titularidad por las sensaciones que me está transmitiendo en los partidos", apuntó Nagelsmann sobre Cancelo. "Estoy seguro de que las cosas buenas que está enseñando en las sesiones también las mostrará en los partidos".

Así las cosas, Cancelo será titular este sábado ante el Augsburg en medio de rumores sobre su futuro que incluye a clubes como el Barcelona, que sigue buscando un lateral derecho.