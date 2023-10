Messi: "Esta Argentina está cerquita del mejor Barcelona de la historia"

El capitán de Argentina estaba eufórico tras la exhibición frente a Perú en las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial Leo lideró a sus compañeros marcando los dos tantos del triunfo que los mantiene líderes en el torneo

Tras el triunfo en las Eliminatorias sudamericanas de Argentina sobre Perú (0-2), su capitán y goleador Leo Messi estaba exultante por las prestaciones de la campeona del mundo, hasta el punto de situar al actual equipo de la 'Albiceleste' a la altura del histórico equipo del Barça que a las órdenes de Pep Guardiola deslumbró al mundo y del que el propio Leo formó parte.

Todavía en caliente, al borde del terreno de juego tras marcar los dos goles del triunfo de Argentina, los compañeros de 'TyC' cuestionaron a Leo Messi si la actual Argentina es equiparable en fútbol a aquel Barça. "Creo que me lo preguntaba el otro día, este equipo es impresionante y sigue en crecimiento, partido tras partido. Cada vez juega mejor. Compararlo con Barcelona... Es el mejor equipo de la historia el Barcelona. ¿Es mucho, no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que demostró, por haber salido campeón de América, del mundo. Eso tiene muchísimo mérito. Tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue no se nota porque el estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y esperemos seguir en este camino", concedió el genio de Rosario.

La mentalidad ganadora de la Argentina de Messi

Para el ahora futbolista del Inter Miami, lo más importante de la actual selección albiceleste es que tras proclamarse campeona del mundo en Qatar 2022 ha crecido a nivel mental. "Como nos pasó después de la Copa América, este equipo fue mucho más. A nivel de juego creo que crecimos, que nos liberamos, porque habíamos ganado y después de la Copa del Mundo, de haberla ganado, mucho más. El equipo con mucha confianza, muy suelto. Juegue donde juegue es protagonista, tiene la pelota, nos sentimos bien. Disfrutamos de esta manera, ojalá sigamos creciendo y siendo protagonistas".