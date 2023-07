Gerardo Martino: "Mi año en el Barça, el más duro de mi carrera"

El ahora entrenador del Inter Miami confía en que las llegadas de Messi, Busquets y Alba reactiven el potencial competitivo del equipo El Tata no se pronunció sobre las informaciones que sitúan a Andrés Iniesta en la órbita del club de Florida

Gerardo Tata Martino, el técnico del Inter Miami que tendrá a sus órdenes a Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el club estadounidense esta temporada, reconoció que no estaba preparado para dirigir al FC Barcelona cuando se hizo cargo del banquillo del Camp Nou en la temporada 2013-14.

Martino concedió una entrevista a 'Catalunya Ràdio' en la que analizó las implicaciones de que desembarquen en el club de Miami los tres ex blaugrana; y, también, rememoró su temporada al frente del equipo.

Gerard Martino conoce muy bien la MLS pues ya se proclamó campeón de esta competición en 2018 al frente del Atlanta United. Ahora, el desafío es reactiva una franquicia como es la del Inter Miami, que espera resituarse en la élite en el presente curso y, por qué no, aspirar al título de la mano de Leo, Busi y Jordi en las siguientes campañas. El Tata avisó de que estos fichajes "nos cogen a mitad de temporada, con una plantilla para modificar y la ilusión que esto genera. Debemos acabar de hacer la reconstrucción del equipo y darle forma futbolística. Y eso genera un gran atractivo".

El próximo debut de Leo Messi en la madrugada del viernes al sábado en la Leagues Cup frente al Cruz Azul Mexicano es esperado con expectación y precios desorbitados en las entradas, que se han agotado.

Martino, prudente con el posible fichaje de Andrés Iniesta

Además, se ha hablado de la posible llegada de Andrés Iniesta al Inter Miami. Al respecto, Martino fue respetuoso y prudente. "Iniesta es uno de los mejores jugadores y mejores personas que he entrenado nunca. Nada más que decir".

Martino también valoró su estancia en el Barça, con el que ganó la Supercopa de España y perdió la Liga ante el Atlético de Madrid en el último partido después de que se anulara de manera injusta un gol a Leo Messi en el duelo directo de la última jornada. Pese a todo, el Tata fue autocrítico. "No dimensioné de la forma adecuada lo que es entrenar al Barça y eso tuvo un precio alto. Fue el año más duro de mi carrera. No estaba en conocimiento de todo lo que suponía este desafío. Yo no había sido jugador del Barça, ni de Boca o River, y acabé pagando un precio alto por mi inexperiencia para entrenar en una de estas grandes Ligas".