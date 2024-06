La 'campaña' de Madrid deja a Pau Cubarsí sin Eurocopa

Cubarsí, junto a De la Fuente en una concentración con España / RFEF

No estaba en ninguna quiniela como posible descarte para la Eurocopa. Ya desde la mayoría de sectores, incluso desde lo más profundo de la 'caverna' madrileña, se había normalizado que Pau Cubarsí estaría en la Eurocopa. Su innegable talento, el crecimiento imparable de estos últimos meses y el hecho de que haya pasado ya, a los 17 años, de promesa a realidad eran motivos suficientes.

Desde esa llamada de Luis de la Fuente el pasado marzo para disputar los amistosos contra Colombia y Brasil, la 'campaña' mediática desde la capital empezó a carburar con fuerza. ¿Qué ha hecho Cubarsí con 17 años y tras apenas un par de meses en la élite? Era el discurso de la prensa madrileña, indignada también porque Nacho seguía sin entrenar en los planes del entrenador riojano.

PAU, SERENO

Pau, con su serenidad habitual, debutó y dejó muy buenas sensaciones en los dos 'ratitos' que tuvo. Regresó a Barcelona y siguió a lo suyo. Recital ante todo un PSG y con el mejor jugador del mundo enfrente. Y exhibición tras otra. El camino se despejaba para estar en la Eurocopa. Y ya los nombres que se barajaban como posibles descartes en el eje de la zaga iban por otros derroteros.

De hecho, en esta última prelista previa a la definitiva para viajar a Alemania nadie salvo los medios más radicales de la capital discutía la presencia del defensa gerundense entre los 26 elegidos por De La Fuente. Era Vivian el que todos daban por hecho que se quedaría fuera.

Pau Cubarsí, en Almería / Valentí Enrich

Pero este viernes ha saltado la sorpresa. El seleccionador ha sucumbido a la 'presión' y se lleva a Nacho (primera convocatoria en más de un año con La Roja), a Vivian, a Le Normand y a Laporte. Raro. El discurso 'off the record', que no quieren sobrecargar al chico con las dos competiciones. Lógicamente, un palo para Pau, que no se esperaba la exclusión ni atisbaba lo más mínimo que podía ser uno de los descartes.

De hecho, en el propio seno de España ha sido una auténtica 'bomba' la ausencia de Pau. Muy difícil de entender. Acudirá a los Juegos Olímpicos y llegará justísimo al inicio de curso oficial con el Barça. Flick se despide de él hasta prácticamente las puertas de la primera jornada de Liga.