El Villarreal cede a Johan Mojica a Osasuna

El lateral colombiano llegó al club castellonense a principios de la temporada pasada procedente del Elche pero no contaba para Setién Finalmente se ha optado por la cesión del futbolista, aunque en principio con la obligación del retorno al club 'goguet' la próxima temporada

El Villarreal comunicó este miércoles la cesión del lateral colombiano Johan Mojica a Osasuna por una temporada sin especificar si hay una opción de compra por parte del club navarro.

Mojica, que llegó al club castellonense a principios de la temporada pasada procedente del Elche, no entraba en los planes del técnico Quique Setién para este curso y por ese motivo, unido a que en su demarcación había tres jugadores, la idea era buscar una salida para el lateral colombiano.

Finalmente se ha optado por la cesión del futbolista, de 30 años, aunque en principio con la obligación del retorno al club castellonense la próxima temporada.

La salida del jugador de Palmira es la sexta del Villarreal en esta temporada, tras las de Pau Torres, Nico Jackson, Arnaut Danjuma, Samu Chukwueze y Boulaye Dia.