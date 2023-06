Mercado de fichajes del 10 de junio, en directo | Messi, Neymar, Di María, Bellingham...

El Chelsea prepara una revolución absoluta en su plantilla para la próxima temporada. El equipo londinense ha comunicado a varios de sus jugadores que no cuentan en la planificación deportiva... entre ellos Christian Pulisic.

El extremo estadounidense tiene la luz verde del club para explorar un nuevo destino para la próxima temporada. El Chelsea no pondría complicaciones a una posible salida del jugador, quien tiene ofertas del AC Milan y de otros equipo de Europa.

Christian Pulisic has concrete chances of leaving Chelsea this summer — he has green light from the club to try new chapter in case conditions are met. 🚨🔵🇺🇸 #CFC



AC Milan are informed, there are more clubs in the race. Priority: permanent transfer. pic.twitter.com/qE7tmrOFGF