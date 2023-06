Xavi Simons, más cerca de aclarar su futuro

Hace unos días, en declaraciones al periodista Fabrizio Romano, el neerlandés indicó que "aún no he conocido ni hablado con el nuevo entrenador. Hablaré con él y me sentaré con el PSV. Después, decidiré mi futuro" El PSV acaba de hacer oficial que Peter Bosz será el nuevo entrenador del equipo la próxima temporada

Xavi Simons está llamado a ser uno de los nombres propios de este próximo mercado de fichajes de verano. Porque es muy bueno, porque es muy joven y porque es un futbolista mediático. Mucho se ha hablado de su futuro en los últimos meses, si el PSG iba a ejecutar la opción de recomprarlo o si se iba a ir a otro club 'grande' como el Arsenal.

Ahora, parece que el futbolista neerlandés está más cerca que nunca de esclarecer su futuro. Hace unos días, en declaraciones al periodista Fabrizio Romano, Xavi Simons aseguró que estaba a la espera de conocer a su nuevo técnico para sentarse a hablar con él y con el PSV Eindhoven con tal de saber qué hacer con su carrera. Y el momento ha llegado.

El PSV acaba de hacer oficial que Peter Bosz será el nuevo entrenador del equipo de cara a la próxima temporada. De esta forma, Xavi Simons ya sabe con quién tiene que sentarse a hablar. El centrocampista neerlandés escuchará a Bosz y al club y, en función del proyecto que le vendan en Eindhoven, decidirá.

Simons sabe que tiene a muchos clubes detrás de él. Ha sido importantísimo en el PSV con apenas 20 años y ya se ha dejado ver con la absoluta de los Países Bajos. 22 goles y 12 asistencias en los 48 partidos disputados esta temporada con el conjunto de Eindhoven son argumentos más que destacados como para que los 'grandes' hayan llamado a su puerta. Veremos qué decide.