Mercado de Fichajes, en directo hoy: rumores y última hora del Barça, Real Madrid, Inter, PSG....

Bernardeschi se declara a su exequipo

El extremo italiano, quien actualmente se encuentra en el Toronto FC de la MLS, ha hablado sobre su posible regreso a Italia en el mes de enero.

"¿Dónde me veo en enero? Con mi familia, el resto tenemos que esperar. ¿En la Juventus? Conozco al 80-85% de los chicos y pasaría un buen trozo de ADN que llevo dentro de mí. Como profesional aceptaría cualquier opción, pero si me preguntas dónde me gustaría jugar, siempre respondería la Juventus porque mi corazón está ahí".