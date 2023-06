"Marco Asensio se va al PSG por el dinero"

El jugador balear termina contrato este verano y su futuro se acerca a París Diversas voces han expresado su disconformidad con la decisión de fichar al extremo del Real Madrid

Marco Asensio será nuevo jugador del París Saint-Germain. El acuerdo por el fichaje del extremo balear del Real Madrid, que acaba contrato el próximo de junio, es total y se podría oficializar en los próximos días.

La eventual llegada de Asensio a la capital parisina ha divido a la ciudad. Los partidarios de su fichaje se escudan en que el balear llega como agente libre y los éxitos conseguidos en el Real Madrid avalan la operación.

Sin embargo, también existen numerosos detractores que critican con dureza la decisión del club parisino. Jerome Rothen, exjugador del PSG, ha sido una de las personalidades que más en contra se han posicionado de su fichaje.

Rothen ha puesto en duda la posible implicación que Marco Asensio vaya a tener con el jugador parisino: "Me gusta Asensio. En el Real Madrid, no fue titular porque había gente más fuerte. Pero si viene al PSG, no viene por las razones correctas. Ponerse la camiseta del PSG o del Chelsea, no le importa", ha confesado.

"Vendría por los 8 millones de euros al año que le ofrecerían, sencillamente. Es un jugador libre, por lo que es normal hacer esfuerzos para atraerlo, pero el jugador no debe venir solo por el aspecto económico”, agregó Rothen.