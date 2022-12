Joao Félix, el fichaje millonario que viene

Según 'AS', su agente Jorge Mendes cuenta con ofertas que rondan los 100 'kilos' para sacar al portugués del Wanda Metropolitano Joa Félix quiere dejar el Atlético de Madrid puesto que su relación con Simeone está completamente rota

A la cuarta parecía ir la vencida. Joao Félix inició esta temporada con ilusiones renovadas, un técnico que apostaba por él y unos primeros partidos que no hacían más que demostrar que el portugués había cambiado el chip y había logrado ser lo que Simeone esperaba y quería de él.

Sin embargo, con el paso de las semanas, todo ha quedado en papel mojado. Un par de malas actuaciones del luso y, sobre todo, el fuego cruzado entre entrenador y jugador en forma de declaraciones han terminado de matar las ilusiones del portugués de convertirse en estrella rojiblanca.

Y ahora parece que todo está perdido. Tras el derbi ante el Real Madrid (hace ya un par de meses), Simeone no dudó en quitar a Joao Félix todo el protagonismo y relegarlo al banquillo hasta el parón por el Mundial, algo que el delantero portugués no quiere ni puede tolerar más. No es un jugador para esperar una oportunidad, así que Jorge Mendes ya le está buscando salida en este mercado de invierno. Y no es una salida cualquiera.Según 'AS', el agente de Joao Félix maneja ofertas de equipos que estarían dispuestos a poner unos 100 millones de euros, entre fijos y bonus, para que el portugués abandonara el Wanda Metropolitano. Una cifra que, viendo la relación entre jugador y Simeone, el Atlético de Madrid vería con buenos ojos. Los pretendientes, por cierto, que parecen ser claros. Manchester United, PSG y Bayern de Múnich serían los tres equipos que más empeño pondrían para llevarse al delantero rojiblanco, que está demostrando en Qatar el potencial que atesora.

Joao Félix se siente bien valorado por el seleccionador Fernando Santos y, de momento, ha sido titular en los dos partidos que lleva disputados Portugal en el Mundial. Partiendo desde un costado, ante Ghana fue clave anotando uno de los tres goles y ante Uruguay tuvo un papel más secundario. Aun así, a sus 23 años, Joao está preparado para afrontar una nueva aventura lejos del paraguas de Simeone. Un paraguas, por cierto, que hace tiempo que no termina de protegerlo.