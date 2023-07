El doloroso 'pelotazo' que avalará la reconstrucción del Milan

Sandro Tonali, flamante fichaje del Newcastle, se instaló directamente en el 'top' de las ventas más caras del AC Milan El conjunto italiano, uno de los más laureados en la Champions League, podrá reinvertir el dinero del millonario traspaso

El AC Milan perdió una parte de su alma con la salida de Sandro Tonali. El Newcastle sacó la billetera y se llevó al ídolo de San Siro a la Premier League, conviertiéndolo en el italiano más caro de la historia y en una de las ventas más altas del club. Sin embargo, dicen que no hay mal que por bien no venga, y ahora los 'rossoneri' tienen un auténtico pastizal para apuntalar su plantilla de cara a la temporada 2023-24.

Más allá de por lo que aportaba sobre el verde, la marcha de Tonali es dolorosa también a nivel emocional. El deseo de todos los 'tifosi' era que siguiera vistiendo la camiseta del Milan. Al fin y al cabo, era uno más de ellos, pero con el privilegio de defender al club dentro del campo. "Crecí viendo al Milan. El club me da una sensación de felicidad", reconocía meses atrás.

Sandro Tonali, tras un partido con el AC Milan | Agencias

La narrativa no podía ser mejor. Además de sentir los colores hasta la médula, al principo lo comparaban con una leyenda del club, Andrea Pirlo. Por su peinado, la posición que ocupa en el terreno de juego, el buen pie que exhibe y por compartir el mismo club de formación que la leyenda italiana, el Brescia. Sin embargo, el ídolo de Tonali era otro muy distinto: Gennaro Gattuso. Lo cierto es que presenta muchas cosas del ex entrenador del Valencia. Comparten el fuerte carácter, la garra y por supuesto el liderazgo. No es de extrañar que ocasionalmente luciera el brazalete de capitán a los 23 años.

EL 'NUEVO' TONALI

El italiano, nuevo jugador del Newcastle, dejará 70 millones de euros en las arcas del club (variables incluidos). Un traspaso que entra directamente en el 'top' de las ventas más caras del conjunto milanista. El primer fichaje que han hecho con 'su' dinero ha sido su relevo, Ruben Loftus-Cheek, por el que han pagado 16 millones de euros al Chelsea. También han llegado Luka Romero y Marco Sportiello como agentes libres. Sin embargo, se avecina mucho más movimiento en Milán.

Sandro Tonali, nuevo fichaje del Newcastle | @NUFC

LA LISTA DE OBJETIVOS

La plantilla necesita ciertas pinzeladas, especialmente en la zona de ataque y la medular. Según apuntan desde Italia, Stefano Pioli, técnico del equipo, tiene en su radar a los extremos Christian Pulisic (Chelsea), Gustav Isaksen (Midtjylland), Adama Traore (sin equipo) y Samuel Chukwueze (Villarreal), a los delanteros Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Mehdi Taremi (Oporto) y Folarin Balogun (Arsenal), a los centrocampistas Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar) y Daichi Kamada (sin equipo) y al defensa Iván Fresneda (Valladolid).

EL 'TOP 5' DE VENTAS MÁS CARAS DEL MILAN

Sin contar los variables, Sandro Tonali se destaca como la segunda venta más cara del club (64 millones). El primero en el 'top' es Kaká, que en la temporada 2009-2010 fichó por el Real Madrid por 67 millones. El tercero es Andriy Schevchenko, que en el curso 2006-07 se fue al Chelsea a cambio de 43,9 'kilos'.

Las ventas más caras de la historia del Milan | SPORT

Thiago Silva (PSG, 2012-13) y Leonardo Bonucci (Juventus, 2018-19) cierran el ránking con los 42 y 35 millones que, respecitvamente, dejaron en Milán. ¿Qué futbolistas ficharán con los casi 70 'kilos' de Tonali?