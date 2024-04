La rueda de prensa de Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open, en directo

OBJETIVO CLARO

"El objetivo es terminar el torneo vivo, en términos físicos. Madrid me lo ha dado todo, así que veremos. En deporte las cosas pueden cambiar muy rápido. Si no estoy ahí para intentar que cambie, el cambio no sucederá"

"Pero estoy aquí dándome una oportunidad, a ver si encuentro mejores sensaciones... y tengo que estar preparado. Si estoy en casa no pasa. Si no pierdo la esperanza, si sigo ahí, nada me dice que la situación no vaya a cambiar en unas semanas. Estoy aquí para darme una oportunidad y estar listo si ese cambio sucede".