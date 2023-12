García Pimienta-Jonathan Viera: historia de un desamor

La cuarta etapa de Jonathan Viera en la UD Las Palmas se cerró ayer con una rueda de prensa con duras acusaciones por parte del futbolista canario contra su entrenador, Francesc Xavier García Pimienta.

Después de comenzar la temporada siendo la referencia de la Unión Deportiva dentro del campo, poco a poco el papel de Jonathan Viera en los planes de 'Pimi' fue menguando, en una historia de desencuentros que 'As' ha relatado en sus diferentes etapas.

En el inicio de la campaña, los elogios entre futbolista y míster eran mutuos y continuos. Así lo señaló recientemente el propio técnico catalán: "Agradezco a Jonathan cómo me ayudó este tiempo, pero especialmente a mi llegada al club, cuando las cosas no funcionaban y no se conseguía resultados, pero el trabajo estaba ahí y no dejó de creer en nosotros”.

En el mes de octubre algo se comenzó a torcer entre la figura de los amarillos y su entrenador. Viera había sido titular en todos los partidos y la plantilla comenzaba a tomarle el pulso a la máxima categoría, pero ante el Celta comenzó la tormenta.

Las Palmas recibía a los vigueses el 2 de octubre, y al saberse la suplencia de la figura del plantel saltaron los rumores. Jonathan Viera saltó al campo en el minuto 63, revolucionó el encuenntro y los canarios remontaron con diana agónica de Marc Cardona.

Ese mismo día, al acabar el partido, Viera comentó que su etapa en Las Palmas estaba llegando a su fin, unas declaraciones que rompieron muchos esquemas en la isla.

Todo estalló en el siguiente encuentro, en Villarreal. Jonathan apenas jugó un cuarto de hora y no acudió a escuchar las instrucciones de García Pimienta durante una pausa en el juego. Algo sucedió entre los bastidores de La Cerámica que acabó con la relación entre futbolista y entrenador.

"Se equivocó", aseguran testigos presenciales de lo sucedido en alusión al propio Viera. Distintas fuentes confirman, incluso, que una fuerte discusión entre ambos obligó al resto de la expedición a intentar calmar las aguas.

Jonathan no volvió a jugar un solo minuto. “No pasó nada. Es el día que más tranquilo he estado”, dijo sin embargo Viera ayer. “No quería viajar por el problema que tenía con mi mujer, pero fui para ayudar al club. Jugué, ganamos el encuentro y ya está”, indicó también.

Tampoco calmaron las aguas las declaraciones del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez: “Puede irse gratis cuando quiera”, dijo de su “amigo”. La incertidumbre continuaba: “Ni siquiera yo sé cuándo será”.

El 22 de octubre, el Rayo visitó Gran Canaria y se confirmó que Jonathan Viera ya no entraba en los planes de 'Pimi'. Quedó fuera de la convocatoria y se filtró, además, que había sido a petición del propio jugador por un problema personal grave.

El técnico catalán primero hablaba de "decisión técnica” sobre la ausencia del '21', si bien acabó en una negativa rotunda del míster a responder a nada relacionado con Viera. Mientras, el relato en torno al futbolista se recrudecía cada vez más.

Era cosa sabida en Las Palmas que Jonathan Viera sufría un grave problema personal. El motivo se hizo público a finales de octubre: a Estefanía Reyes, su mujer, le habían detectado un tumor en el útero que, por suerte, fue tratado y curado a tiempo. La propia pareja del futbolista lo confirmó a través de su perfil de Instagram.

“Si yo en un momento de bajón tuyo estuve ahí, qué más que acercarte a mí y decirme cómo está tu mujer, espero que esté todo bien. Fin. No hay más. El problema que tiene el entrenador pues pregúntaselo tú a él porque yo no lo sé”, dijo ayer el jugador. Jonathan se entrenaba pero ya no entraba en las convocatorias.

Según informa 'As', el club isleño había sugerido a Jonathan Viera que se disculpara tras la pelea en Villarreal, pero no hubo ninguna clase de acuerdo.

La salida del jugador estaba cada día más cerca, y el 14 de diciembre se hizo oficial. Ya sin vínculo profesional con la UD, se anunció una rueda de prensa de despedida para cinco después.

Viera estuvo ayer acompañado por toda la primera plantilla de Las Palmas, cuerpo técnico y médico, trabajadores de la Ciudad Deportiva, directivos… Sin guardarse nada tampoco en sala de prensa, el futbolista apuntó directamente a García Pimienta: “No sé qué problema ha tenido conmigo, pregúntale a él”. El entrenador, que había comparecido media hora antes para analizar el partido de hoy contra el Athletic, aguantó los ataques de su ya ex pupilo con rostro serio, imperturbable, presente en todo momento, como uno más, durante la intervención de Viera.