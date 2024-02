Tebas, 'actor' sorpresa en el documental de Netflix de Vinicius

Javier Tebas repasó la actualidad futbolística en el acto de presentación de 'Preparados', un nuevo proyecto de LaLiga destinado a acompañar y preparar mentalmente a los futbolistas después de su retirada. En el mismo, habló de prácticamente todo: la sentencia de CVC, Real Madrid TV, y uno de los temas de moda, el regreso de Vinicius a Mestalla.

Empezando por la sentencia del CVC, el presidente de LaLiga tiró de memoria, cuando el Real Madrid puso una querella contra su persona en 2022. "Cuando he léido la sentencia me he acordado de agosto de 2022, cuando la junta del Real Madrid presidida por Florentino Pérez sacó una nota diciendo que nos iba a poner una querella penal contra Javier de Jaime, de CVC, y Javier Tebas, presidente de LaLiga. Y fue portada de muchos periódicos".

"NO NOS SOMETEMOS A LAS AMENAZAS NI COACCIONES DE NADIE"

Tebas también quiso mandar un mensaje a Florentino Pérez. "Aquí está. No nos sometemos a las amenazas ni a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que creamos que es lo justo y necesario para la mayoría de los clubes, y nos defenderemos en los tribunales como nos defendimos en la querella del mes de agosto que puso el Real Madrid contra mi persona".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / Real Madrid

"Florentino ya se inventará algún argumento para decir que ha ganado. Para nosotros es muy importante ver la historia de todo eso, porque cuando una institución y sus clubes están sometidos a constantes coacción y amenazas, en este caso por el presidente del Real Madrid, es importante que recordemos esos momentos. Lo que se buscaba con eso era retirarnos del proyecto. El socio de CVC en España, Javier de Jaime, que le están amenazando desde España por uno de los clubes principales de España y del mundo, es para asustarle. Y estuvo con nosotros y hay que agradecérselo" finalizó con contundencia.

"NO ES COSA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN..."

El presidente de LaLiga también habló sobre Real Madrid TV y la denuncia de los árbitros. "Nosotros no estamos legitimados en Competición para poner una denuncia. Nos vamos a personar porque creemos y lo venimos diciendo que el tema de Real Madrid Televisión es un tema... No es que sea una cosa de libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo. Está en nuestros reglamentos como una infracción", explicó.

"Está bien la crítica, está bien decir a veces que las cosas no están bien, pero el constante recochineo, todas las semanas la superioridad del 'lo haremos cuando queramos', porque eso es el mensaje que lanzan. Cuando creo que el Real Madrid, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento constantemente", puntualizó.

Sobre la posibilidad de sancionar al Real Madrid por los vídeos constantes de su canal de de televisión, apuntó: "Yo no he estudiado el tema, pero que yo sepa el CIF con el que se mueve Real Madrid Televisión es el mismo que el Real Madrid, es el órgano oficial del club, porque es el que de acuerdo al real decreto 5/2015 retransmite los partidos en diferido al final de las jornadas. Lo demás, no nos vayamos al tema de formalismo. En derecho hace tiempo que hay una teoría de levantar el velo. Vamos a la realidad y la realidad es que es el órgano oficial del Real Madrid".

NETFLIX, VINICIUS Y MESTALLA

Recientemente, el Valencia tomó la decisión de no permitir que Netflix acceda a Mestalla este sábado para tomar imágenes del partido contra el Real Madrid para un documental sobre Vinicius. Evidentemente, a Tebas se le preguntó por este tema, uno de los más 'calientes' en la actualidad de LaLiga.

Vinicius Jr protestando en el duelo en Mestalla entre Valencia y Real Madrid / EFE/ Biel Alino

"Son decisiones que toma el club y son todas muy difíciles de tomar. Ellos han decidido que no entre la productora, lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, la situación que hay en Valencia y que cualquiera de los que estemos lejos opinemos de esa situación sería un poco osado por nuestra parte", valoró, entendiendo la decisión del club ché.

Finalmente, desveló que él mismo participará en el documental de Vinicius. "Creo que es una medida de precaución. De hecho yo voy a intervenir en el documental y voy a hacer una entrevista. Creo que voy a hacer algo bueno".