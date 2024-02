'Superdeporte' ya prepara la llegada de Vinicius

La vuelta de Vinicius Jr a Mestalla este fin de semana después del lamentable episodio de la temporada pasada sigue provocando reacciones en Valencia. El periódico deportivo 'Superdeporte' ha vuelto a dedicarle su portada al jugador brasileño por la negativa del club de la capital del Turia a dejar entrar las cámaras de Netflix a su estadio. La productora de películas y series iba a filmar como era la vuelta del jugador del Real Madrid al estadio donde recibió insultos racistas, pero finalmente el Valencia CF ya ha comunicado a La Liga que no les permitirá la entrada.

El club valencianista considera que no tiene nada a ganar con este documental y que sí que existe el riesgo de que se muestre una realidad distorsionada que generaría un grave perjuicio a la imagen del club. Por lo que el periódico valenciano ha salido con una portada de la cara del brasileño con el símbolo de Netflix y la frase. "No más películas". Además, 'Superdeporte' también indica en su primera plana que "la afición reclama a los cuatro vientos que se respete al club después de un año sufriendo un acoso y derribo desde la capital".

No es la primera vez que el periódico deportivo valenciano le dedica su portada a Vinicius Jr, de hecho hace pocas semanas, 'Superdeporte' titulaba con un "Canta y no llores" y una imagen de Vinicius, haciendo referencia a la canción que la afición che tiene preparada para recibir al brasileño este sábado. El 5 de octubre los valencianos no dejaron indiferente a nadie con una portada del jugador del Real Madrid con un fotomontaje en el que le pusieron una nariz larga y le apodaban como "Pinochius", acusándolo de mentir y señalar a todo Mestalla como racista.

Esta no fue la última vez que se apodaba así al jugador merengue, ya que días después, y tras la gala del Balón de Oro donde Vinicius ganó el premio Sócrates, 'Superdeporte' tituló: "Muy hartos de Pinochius". Los valencianos acusaban al brasileño de hacer un "show y de sus mentiras para perjudicar de manera injusta la imagen del Valencia CF y toda su afición". El premio Sócrates es un galardón que reconoce al jugador o jugadora que lleve a cabo la acción solidaria o de conciencia social más destacada del año según France Football y fue entregado por primera vez en el 2022.

Vinicius Jr se reencontrará este sábado a las 21.00 horas con Mestalla por primera vez desde los insultos racistas que recibió, por una parte del público la temporada pasada y tanto la prensa madrileña como la valencia ya han empezado a preparar el encuentro.