Sorloth, el 'vikingo' más determinante de Marcelino

Alexander Sorloth está viviendo el mejor momento de toda su carrera. El noruego llegó procedente de la Real Sociedad y, a estas alturas de la temporada, ya ha mejorado los registros goleadores que logró con el conjunto donostiarra.

Sorloth aterrizó en Villarreal después de que el conjunto 'groguet' desembolsará hasta ocho millones para hacerse con los servicios del noruego. El delantero está realizando una excelsa campaña convirtiéndose en el máximo goleador del conjunto de Marcelino y uno de los mejores goleadores de LaLiga. En competición doméstica, Sorloth ha anotado un total de 13 goles en LaLiga y tres goles en competición europea. De esta manera, el noruego se encuentra en el mismo escalón goleador de jugadores como Robert Lewandowski y Guruzeta, o a tan solo un gol de Álvaro Morata.

Sorloth, en declaraciones para la televisión de Noruega, reconoce que es su mejor temporada y que está pasando por su mejor momento: "No creo haber estado en un momento mejor. Teniendo en cuenta la liga y el número de goles, probablemente no lo he estado", reconoció.

El noruego también está teniendo mucha confianza. El delantero no se pone límites y aspira a ser el máximo goleador de la competición, superando, de esta manera, al actual líder de la tabla, Jude Bellingham: "Será posible alcanzarlo. También tenemos un buen programa de partidos por delante. El objetivo, por supuesto, es convertirse en el máximo goleador".

Marcelino da con la tecla

El buen momento de forma de Sorloth coincide con el del Villarreal. Los de Marcelino acumulan un total de nueve encuentros sin perder. La situación del equipo ha cambiado radicalmente respecto hace unos meses. Los 'groguets' vivían a lo largo de la campaña al lado del descenso y su principal objetivo era mantenerse lejos de estos puestos. Ahora, la situación es totalmente distinta. Con el buen rendimiento de todo el equipo y los goles determinantes de Sorloth, el conjunto castellonense solo mira hacia Europa. Se encuentra a tan solo cuatro puntos de la plaza que, a falta de determinar el campeón de Copa, daría lugar a jugar Conference League.

El rendimiento de Sorloth no ha pasado desapercibido lejos de Villarreal. El noruego ha sido nominado al premio 'Jugador del Mes'. El mes de marzo del delantero ha sido descomunal y competirá por el galardón contra jugadores de la talla de Lewandowski, Vinicius, Guruzeta y Brais Méndez.