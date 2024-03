La sensación en Getafe es del 2004

De Segunda RFEF a estrenarse como goleador en Primera División en apenas unos pocos meses. Así es el fútbol. A Jesús Santiago, más conocido como 'Yellu', la vida le ha cambiado en un visto y no visto. De no contar demasiado para un Valencia que le dejó ir a ser un futbolista que va ganando importancia en un Primera como el Getafe. Una carrera meteórica.

Después de debutar con el primer equipo del Valencia, allá por la temporada 21-22, su progresión parecía haberse quedado algo estancada. Se afincó en el filial che y vio como el club promocionaba a otros compañeros como Javi Guerra o Fran Pérez hasta ser titulares con los 'mayores'. No así un Yellu que tuvo que esperar hasta que su momento llegara. Y así fue.

El club che no terminó de creérselo y el jugador, este pasado mes de enero, aceptó la propuesta del Getafe y de un Bordalás que no titubeó a la hora de llevárselo. Era un futbolista que le gustaba, que conocía de su etapa en Valencia y que le encajaba tanto por ser un perfil de centrocampista 'box to box' como por la edad, ideal para moldearlo.

Una operación que ha resultado ser tremendamente redonda. El club che lo dejó ir libre (reservándose apenas un buen porcentaje de una futura venta) y en Getafe se está multiplicando su valor. Yellu sigue llamando la atención de clubes de ligas tan importantes como la Bundesliga y la Serie A y está teniendo los minutos que tanto necesitaba.

El club azulón creyó en él desde un primer momento al darle dorsal del primer equipo y el futbolista ha respondido con un gran rendimiento. Acumula ya seis partidos disputados, con un tanto, el que anotó ante el Girona en el Coliseum Alfonso Pérez. Es un llegador que, a sus 19 años, puede crecer y mucho de la mano de Bordalás. Su importancia en el club debe ir a más. Nombre a seguir.