Soria y el Getafe hunden un poco más al Elche

El portero del Getafe detuvo un penalti a Lucas Boyé en el minuto 87 de partido Al final, triunfo de los azulones con golazo incluido de Enes Ünal

El duelo entre dos de los equipos de LaLiga más necesitados de alegrías se resolvió con una agónica victoria para el Getafe que permite a los azulones tomar aire y hunde un poco más en la tabla al Elche, que sigue sin saber lo que es ganar un partido esta temporada y suma sólo cuatro puntos de 32 posibles. Los franjiverdes pudieron arañar un puntito en la recta final, pero Soria detuvo a Lucas Boyé un penalti. El gol del triunfo de los madrileños lo había anotado antes Enes Ünal con un remate de auténtico crack.

FICHA TÉCNICA LaLiga ELC 0 ________________ 1 GET ALINEACIONES Elche Badia; Lirola (Ponce, 58'), Verdú (Mercau, 82'), Enzo Roco, Bigas, Clerc; Mascarell, Gumbau; Pere Milla, Tete Morente (Josan, 73'); Lucas Boyé. Getafe Soria; Damián (Amavi, 10'), Djené, Duarte, Mitrovic, Iglesias; Maksimovic (Algobia, 58'), Luis Milla, Aleñá (Portu, 81'); Mayoral (Gastón, 81'), Enes Ünal. Gol 0-1 M. 54 Enes Ünal. Árbitro Soto Grado (riojano). TA: Amavi (2A, 79'). Incidencias Martínez Valero. 19.588 espectadores.

La lesión de Damián a los diez minutos fue la primera piedra en el camino que se encontró el Getafe, al que parece que le haya mirado un tuerto en ese sentido. Quique está cansado de ver cómo se le caen sus soldados y este lunes fue el uruguayo quien acabó en la enfermería.

Pese al contratiempo, estuvo mucho mejor el conjunto azulón que el Elche en la primera parte. No como para tirar cohetes, pero sí más valiente que su rival, rozando el gol en un remate de Mayoral que desbarató el infravaloradísimo Edgar Badia. Poco después la tuvo Duarte a balón parado tras una falta botada por Milla, que se la puso al luso como los ángeles.

El premio, sin embargo, le llegó al Getafe tras el descanso después de un arranque dubitativo que se encargó de invertir Enes Ünal con un primer toque a la red de genio asistido por Aleñá, estupendo también en la jugada.

Amavi estuvo a punto de tirar todo el trabajo realizado por el equipo de Quique a la basura autoexpulsándose a falta de diez minutos para el final por un pisotón criminal que le valió la segunda amarilla. Las manos de Milla dentro del área ya fueron el colmo del harakiri. Daba la sensación de que los madrileños no querían ganar el partido. Por suerte para el Getafe Soria adivinó la intención a Lucas Boyé desde los once metros y los tres puntos volaron para el Coliseum. No le salía nada al Elche con Francisco en el banquillo y nada le sale ahora con Almirón en la banda.