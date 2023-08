El Rayo conquista el triunfo en el primer partido de LaLiga

Los de Francisco vencieron al Almería por 0-2 gracias a dos tantos de penalti Nteka e Isi Palazón fueron los anotadores de ambos tantos

El Rayo Vallecano no pierde el tiempo. Los madrileños abrieron la temporada de LaLiga EA Sports con una victoria contundente ante el Almería, que no hizo respetar su condición de local y vio como los de Vallecas se llevaron los tres puntos con dos goles de Isi Palazón y Nteka, ambos de penalti.

FICHA TÉCNICA LaLiga EA Sports ALM 0 ________________ 2 RAY ALINEACIONES Almería Mariño; Pozo (Pubill, 66'), Édgar, Babic, Akieme; Robertone (Lopy, 78'), Babá (Melero, 77'); Lazaro (Arribas, 46'), Ramazani (Milovanovic, 83'), Embarba; Suárez. Rayo Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Unai López (Ciss, 46'), Valentín (Méndez, 86'); Palazón, Trejo (Salvi Sánchez, 63'), Álvaro García (Chavarría, 86'); Nteka (Falcao, 82'). Goles 0-1 M. 20 Isi Palazón. 0-2 M. 28 Nteka. Árbitro Alberola Rojas (castellano-manchego). TA: Ramazani (65') / Unai López (40'), Álvaor García (51'), Valentín (65'). Indicencias Jornada 1. Power Horse Stadium. 14.837 espectadores.

El partido no correspondió al ritmo lento que suelen tener los primeros encuentos de una temporada. El Rayo no quiso ser menos en suelo almeriense y, pasado el cuarto de hora, Nteka se buscó el primer penalti del encuentro. Anticipó a Édgar y el defensor cayó en la trampa, derribándole en el área. Isi Palazón, que fue al cobro, no falló, apuntándose el primer gol de la nueva temporada liguera.

No paró ahí el Rayo. Minutos más tarde fue Akieme el que causó otro penalti con una mano en el área. Nteka fue el cargado esta vez, y no perdonó tampoco a Mariño.

En solo media hora resolvió el encuentro el equipo de Francisco, que no necesitó más. Repelió bien el asedio almeriense y se llevó los primeros tres puntos de la temporada.