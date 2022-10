El Mallorca desea cortar su negativa racha ante una Real eufórica

Los 'txuri-urdin' saldrá en busca de su octava victoria consecutiva, la quinta seguida en Liga Imanol dará las llaves de la defensa a Le Normand tras su soberbio final del partido en Balaídos

La Real Sociedad enfrentará este miércoles en el Reale Arena de San Sebastián al Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre, en un encuentro correspondiente a la décima jornada de Primera división, donde chocarán dos equipos envueltos en dinámicas muy distintas.

El equipo local atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años, y saldrá en busca de su octava victoria consecutiva, la quinta seguida en Liga, que le permita seguir codeándose con los equipos que pelean en la zona Champions y meterle presión a Atlético de Madrid y Betis, equipos con los que empata a puntos (19) y que solo le superan en la tabla por la diferencia de goles.

Enfrente estará un Mallorca que ya le puso las cosas muy difíciles la pasada campaña a pesar de acabar perdiendo 1-0, y que llega necesitado de puntos tras lograr apenas un empate en sus últimos tres partidos, con el objetivo de alejarse de la zona baja de la tabla lo máximo posible, a pesar de situarse décimosegundo por el momento con 9 puntos, a dos solo del Almería, que abre el descenso.

El técnico “txuriurdín” Imanol Alguacil ya recuperó la pasada jornada a Ander Barrenetxea, pero perdió a Aihen Muñoz, que será baja los próximos compromisos por la lesión muscular que contrajo ante el Celta, y sumará su ausencia a las de Álex Sola, que sigue sin recuperarse de sus problemas de rodilla; Mohamed-Ali Cho, lesionado en el bíceps femoral; y los habituales Mikel Oyarzabal y Sadiq Umar.

En cambio, el equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre acusará fundamentalmente, como ya le pasó frente al Sevilla en Son Moix la pasada jornada (0-1), la baja de su delantero estrella, el kosovar Verdat Muriqi, que cumplirá su segundo partido de sanción tras la roja directa que recibió ante el Elche, además de la ausencia por lesión de Jaume Costa.

Al tratarse de una jornada intersemanal, además, es muy probable que ambos entrenadores opten por incluir rotaciones en sus onces iniciales, especialmente en el caso de la Real Sociedad, que cuenta con un calendario muy cargado, por lo que Aritz podría relevar en el lateral derecho a Gorosabel, titular en Vigo tras recuperarse de un esguince de tobillo, aunque su mayor proyección ofensiva le da opciones de repetir.

Pacheco puede entrar en el centro de la zaga por Zubeldia, reaparecido ante el Celta con gol incluido tras recuperarse de una lesión en el bíceps femoral, mientras Diego Rico repetirá en el lateral izquierdo ante la baja de Aihen Muñoz, y la presencia de Mikel Merino en la medular está en el aire, ya que el navarro arrastra problemas físicos en su muslo izquierdo que ya le hicieron ser suplente ante el Celta, lo que le da opciones a Asier Illarramendi de volver a ser titular.

En el Mallorca, el “Vasco” Aguirre realizará pocos cambios en su línea de cinco defensas, con el portero Rajkovic bajo los palos, Raillo, Valjent y Copete en el eje de la zaga, Maffeo y Cufré en las bandas. Battaglia, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez formarían el centro del campo acompañados de un enganche, Kang In Lee y un punta, Abdón Prats en este caso.

Imanol Alguacil no se fía de un Mallorca que ya la temporada pasada le puso en muchos problemas, no en vano solo cedió en el tiempo de descuento gracias a un gol de Julen Lobete. No obstante, el conjunto bermellón se le da especialmente bien a una Real que le ha derrotado en sus últimos nueve partidos en Anoeta, así como en sus cinco últimos enfrentamientos.

Las esperanzas de victoria de la Real se centran en su excelente rendimiento ofensivo, que le han convertido junto al Real Madrid en el único equipo de la Liga que ha marcado en todos sus compromisos oficiales. Lo ha hecho además con 13 jugadores diferentes, lo que sin duda complicará el trabajo defensivo del Mallorca.

Una de las curiosidades del encuentro será la presencia de Take Kubo en la Real tras militar dos campañas en el Mallorca, la última la pasada temporada.

El Mallorca, además, ha sumado más puntos a domicilio (5) que en casa (4) tras el triunfo en Vallecas (0-2), los empates en San Mamés (0-0) y Manuel Martínez Valero (1-1), y la derrota (4-1) en el Santiago Bernabeú, por lo que será un adversario a tener muy en cuenta por el conjunto donostiarra.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Rico; Zubimendi, Merino, Brais, Silva; Kubo, Sorloth.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Valjent, Copete, Cufré; Battaglia, Ruiz de Galarreta, Kang In Lee, Dani Rodríguez; Abdón Prats.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 20.00