La hora de Ansu Fati: esperando un punto de inflexión

Recuperó su versión más explosiva en el Bernabéu y apunta a titular el jueves El Villareal es contra el equipo que tiene mejores números: tres goles y una asistencia

Ansu Fati necesita un impulso, un gol, un partido completo, una prueba de que está cerca de lo que fue. En el Bernabéu dejó gestos de que está en ese camino. Bastó una jugada monumental para recordar que puede ser diferencial. Ansu atropelló a Valverde y Camavinga con su velocidad. Fueron solo unos segundos pero bastaron para pensar en grande. En la electricidad de un futbolista que, sano y con confianza, puede ser el delantero más definitivo de la plantilla con permiso de Lewandowski.

Xavi destacó tras el partido la aportación de Ansu y Ferran, que tuvieron un impacto inmediato cuando salieron en la segunda parte. "Estoy contento de los que han salido en la segunda parte. Hay que intentar sacar cosas positivas, pero también hacer autocrítica. No estamos bien".

Su rendimiento contrastó con el bajón de Dembélé y Raphinha, que se han hecho pequeños en los partidos grandes esta temporada. El escenario parece propicio para que ante el Villarreal Ansu y Ferran salgan de inicio. Los dos necesitan un punto de inflexión en una temporada que han empezado torcida. El primero, para romper con el estigma de sus problemas físicos. El segundo, para desbloquearse mentalmente.

Xavi se moja sobre Ansu: Tenemos un plan | FCB

En el club no han escondido que Ansu está inmerso en un proceso. Que a pesar de que está listo médicamente el cuerpo todavía no le responde cómo antes de las lesiones. Hasta ahora solo ha mostrado a cuentagotas la explosividad y el atrevimiento que definían su fútbol. La sensación es que ha evitado situaciones que pongan al límite su cuerpo. No ha sido un Ansu decisivo en el uno contra uno. Tampoco el jugador que tenía una marcha más cuando pisaba el área. Ansu todavía no ha logrado jugar con la intensidad de algunos compañeros de ataque.

El delantero trabaja desde hace meses para recuperar la confianza en su cuerpo. También en perder el miedo a volver a lesionarse. Es un trabajo que incluye tanto el aspecto físico como el psicológica. En su última entrevista, en verano, se mostraba convencido de estar por el camino correcto. "Estoy trabajando para ser el de antes y no tengo ninguna duda de que con trabajo y sacrificio lo conseguiré. Ahora mismo no estoy al 100%, pero me falta muy poco”, señaló en TV3.

Los datos de staff médico

Ansu ha transmitido esa sensación de que aún le falta desde que empezó la temporada. El cuerpo médico del club ha estado muy encima del jugador y se ha trabajado con un diagnóstico claro: los valores en cuanto a potencia y resistencia se acercan a los que tenía antes de la lesión, pero en lo que se refiere a la velocidad, aún tiene margen de mejora. Las lesiones musculares afectan especialmente a futbolistas que, como Ansu, basan su juego en acciones de aceleración, desaceleración y esprint. Más aún con el tratamiento conservador que escogió el futbolista, que exige más paciencia una vez se recibe el alta médica.

La situación ha sido compleja: Xavi necesita que Ansu le demuestra más cosas cuando juega y el jugador tener más minutos para poder demostrarlo. El delantero aprovechó el último parón de selecciones para dar un paso más en su puesta a punto. Lo destacó su entrenador, que elogió la manera de responder a la no convocatoria de la selección. “Ansu está muy bien, estas dos semanas ha entrenado muy bien. Estamos muy contento con la actitud. Otro jugador se habría venido abajo y él se ha rebelado. Está al cien por cien y será importante”.

Su rendimiento en los siguientes partidos no terminó de despegar. Pero ante el Madrid se vio a otro Ansu. El partido ante el Villarreal puede ser el punto de inflexión que necesita. El conjunto ‘groguet’ es su víctima favorita: le ha marcado tres goles en cuatro partidos (tres victorias y una derrota). Solo el Levante ha sufrido al extremo tanto como el Villarreal (tres tantos en tres duelos), aunque una asistencia en la visita del ‘submarino amarillo’ la temporada 2020/21 (4-0) decanta la balanza.

Ansu no marca un gol desde el pasado mes de septiembre ante el Cádiz. Al Barça le quedan siete partidos antes del parón del Mundial. Un calendario donde puede cambiar su temporada: Fati tiene la oportunidad de empezar a ser habitual en el once de Xavi y hacerse un hueco en la lista de Luis Enrique.