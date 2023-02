Guillamón: "Están siendo semanas muy difíciles"

El futbolista reconoció que el vestuario está viviendo un momento duro tras la marcha de Gattuso "Hemos hecho una buena primera parte, que era un poco el plan que teníamos para venir aquí a jugar", dijo

Hugo Guillamón, jugador del Valencia, reconoció que "están siendo semanas muy difíciles" para su equipo que, tras perder 2-0 frente al Real Madrid, se queda a sólo un punto por encima del descenso.

"Están siendo semanas muy difíciles. Tenemos que dar un paso adelante y necesitamos el apoyo de la afición, como siempre. No podemos pedirles nada ahora mismo, pero sí que juntos lo vamos a sacar adelante", dijo en 'DAZN'.

"Hemos hecho una buena primera parte, que era un poco el plan que teníamos para venir aquí a jugar. El equipo estuvo bien. En la segunda parte nos ha costado, ellos han apretado", aseguró sobre el encuentro.

Guillamón valoró la expulsión de Gabriel Paulista por una entrada sobre Vinicius Junior. "Ha sido aquí en la esquina, me pillaba volviendo. No he visto la falta. El árbitro le iba a sacar amarilla y luego cambió a la roja; si el VAR no le corrigió... no sé", comentó.