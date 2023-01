Los fantasmas del pasado sacuden al Espanyol en Almería

El equipo cuaja uno de sus peores partidos cuando atravesaba su mejor momento ante los exblanquiazules Embarba, sobresaliente, y Baptistao, goleador Luis Suárez y Portillo también mojaron en el 3-1 mientras que Joselu hizo el gol del honor en el tiempo de descuento pero se lesionó

El Almería cabalgó a lomos de un gran Embarba en el Power Horse Stadium para destrozar el buen momento del Espanyol (3-1), que recibió un duro correctivo en territorio andaluz. El extremo, con pasado blanquiazul, fue clave en el primer gol de Luis Suárez y otro experico como Leo Baptistao dobló la renta tras el descanso. Portillo asestó el golpe definitivo al elenco de Diego Martínez, que cuajó uno de los partidos más pobres cuando más esperanzas había depositadas en él.

FICHA TÉCNICA Liga Santander ALM 3 ________________ 1 ESP ALINEACIONES Almería Fernando; Álex Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; De la Hoz, Robertone (Samú Costa, min. 87), Melero (Arnau Puigmal, min. 82); Léo Baptistao (Eguaras, min. 82), Embarba (Portillo, min. 71) y Luis Suárez (Bilal, min. 71). Espanyol Álvaro Fernández; Óscar Gil (Edu Expósito, min. 46), Montes, Cabrera, Brian Oliván; Darder, Vini Souza (Lazo, min. 80), Aleix Vidal (Rubén, min. 46), Puado (Dani Gómez, min. 80); Joselu y Braithwaite (Nico Melamed, min. 69). Goles 1-0 M. 21 Luis Suárez; 2-0 M. 61 Léo Baptistao. 3-0 M. 77 Portillo. 3-1 M. 93 Joselu. Árbitro Iglesias Villanueva (gallego). T.A.: Robertone, Portillo y Eguaras / Óscar Gil, Vini Souza y Puado. Incidencias Power Horse Stadium. 11.629 espectadores.

El Espanyol estaba invicto en liga en 2023 en un mes de enero prometedor que termina de la peor manera posible. Embarba, con muchas ganas ante sus excompañeros, hizo el primer chispazo en un disparo que salió por poco. Cinco minutos después, repetiría en otra intentona que dejaba claro de que había ganas de demostrar que sus últimos meses como perico no reflejaron su nivel real.

Álvaro, que entre medias ya intervino ante Akieme, estuvo vendido en el primer gol almeriense. Embarba desbordó por la izquierda y su centro se paseó por el área hasta que en el segundo palo Luis Suárez no perdonó. Control y reverso ante Cabrera, que le perdió la pista. Primer tanto del colombiano con el Almería.

Embarba estaba ‘on fire’. El ‘10’ rojiblanco había destapado el tarro de las esencias y volvió a probar un tiro pasada la media hora. Sin noticias del Espanyol hasta el añadido de la primera mitad, cuando Aleix vio como Fernando le negaba el gol en una jugada aislada con una buena mano abajo.

El de Puigpelat y Oscar Gil, muy castigados por la insistencia almeriense por su costado, no salieron ya en la segunda parte. Entraron Rubén Sánchez y Edu Expósito, y el segundo fue partícipe de la jugada clave tras el paso por vestuarios. Joselu le puso un gran balón desde la derecha y tras rematar De la Hoz le golpeó. Un claro penalti que el árbitro anuló por fuera de juego previo, aunque no lo hizo a instancias del VAR sino que tomó la decisión al ver la jugada en el monitor. Todo el mundo pensaba que si acudía a la pantalla era para dirimir exclusivamente si el contacto era suficiente o no.

Se quedó sin una gran opción de meterse en el partido el cuadro perico y ya no tuvo más oportunidades. Superada la hora de juego Leo Baptistao castigó la pasividad de la zaga blanquiazul, que permitió hasta tres remates en la misma acción. Álvaro detuvo antes los de Suárez y Embarba pero ya no consiguió abortar el tercero.

El Bilal Touré y Portillo, cambios de Rubi, cayeron de pie en el duelo y bordearon el gol. No lo logró el primero pero sí el segundo tras un buen pase de Melero. Al Espanyol no le salía nada y Puado vio como de nuevo Fernando repelió su intentona de hacer el gol del honor. Le llegaron poco al meta local y justificó por qué tiene a Pacheco, futurible perico, en el banco.

No obstante Joselu, ya en el añadido, se apuntó una diana estéril y que además comportó su lesión al estirarse para rematar el centro de Rubén Sánchez. Un gol que puede costarle muy caro a los de Diego Martínez en una noche para olvidar.