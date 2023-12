David Gil salva un punto en Balaídos

El Celta no pudo pasar del empate en un duelo directo por la permanencia El Cádiz se quedó con uno menos por la rigurosa expulsión de Chust a la media hora de partido

El Celta no pudo pasar del empate en casa ante el Cádiz pese a jugar con un hombre más durante una hora de partido (1-1). La rigurosa expulsión de Chust frustró a un Cádiz que se había adelantado en el marcador gracias a Chris Ramos y que se encomendó a David Gil para puntuar con todo en contra.

El partido empezó con mucho ritmo e intensidad y en los primeros minutos ya quedó claro que era una final. Muy prontollegaron las primeras ocasiones por parte de ambos equipos pero fue el Cádiz el que consiguió abrir la lata y golpear primero. Un centro lejano de Iván Alejo encontró a Chris Ramos en el área, que de cabeza hizo el primer tanto del partido para sorpresa de Balaídos.

El conjunto celeste no se vino abajo y respondió rápido con ocasiones de Jorgen Stand Larsen y Aspas, que no estuvieron acertados. Pero todo cambió cuando el colegiado decidió expulsar a Chust por un ligero agarrón sobre Aspas. Una tarjeta roja muy rigurosa que el VAR no corrigió y que Sergio González no se podía creer.

Con la superioridad numérica del conjunto celeste, David Gil se vistió de héroe. Antes del descanso ya salvó varias claras y en el inicio de la segunda mitad, más de lo mismo. El Cádiz aguantó hasta que un centro de Manu Sánchez terminó con Larsen rematando en el segundo palo y poniendo el empate en el marcador.

Con media hora por delante, el Celta se volcó mientras el cuadro de Sergio González se defendía con uñas y dientes. David Gil, el mejor del partido, siguió haciéndose enorme y aguó la fiesta con paradas de todos los colores a la parroquia celeste.