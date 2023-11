El Athletic reina en la locura ante el Celta

San Mamés vibró con el 4-3 que abrió la 13ª jornada de LaLiga EA Sports Berenguer, con un penalti al último, le dio los tres puntos a los 'leones'

De la locura a los penaltis. De los penaltis a los goles. Y de los goles al triunfo del Athletic Club ante el Celta de Vigo. Los de Ernesto Valverde fueron el último en pie en una batalla a golpe limpio, salvando el 4-3 sobre la bocina gracias a unas manos de Mingueza dentro del área y la frialdad de Álex Berenguer para meter el penalti para afianzarles en la quinta plaza de LaLiga EA Sports.

Se vio superado, en primera instancia, el equipo vasco por los gallegos sobre el verde de San Mamés. El asedio de Iago Aspas se confirmó con un gol anulado -por fuera de juego de Larsen- y una vaselina que no encontró destino. El de Moaña no se rindió y, por fin, encontró el primer gol de su temporada con una rosca imposible para Unai Simón.

La ventaja duró poco más de diez minutos, porque Oihan Sancet encontró el 1-1 en una jugada, otra vez, polémica para el Celta. Los celestes reclamaron falta sobre Starfelt, que cayó tras chocar con Mikel Vesga. El pivote se la bajó al 'Lince' para que definiera el 1-1 y no hubo más peros. El VAR validó el tanto rojiblanco.

Respondió en menos de cinco minutos el Celta, con un gol de Jonathan Bamba. El marfileño cazó un rebote en la frontal y disparó de volea para volver a enmudecer San Mamés, que se reactivó en el añadido gracias al 2-2. Guruzeta encontró en el área una pelota dejada por Nico Williams y, en complicidad con Guaita, colgó el empate.

La segunda parte no tuvo cambios ni en los jugadores ni en el trámite del encuentro. Tal como finalizó la primera, golpe a golpe, se inauguró la segunda, con el mismo goleador que la cerró. Guruzeta se hizo presente con su doblete, rematando a placer un rebote de Guaita, y el Celta respondió con Strand Larsen, primero con un tanto anulado y luego con el válido, a pase de Iago Aspas, firmando el 3-3.

Y la locura no cesó ahí, ni las emociones para Guruzeta, que pudo ser villano minutos más tarde por unas manos dentro del área. El VAR avisó a Pulido Santana y este no dudó. Pero Aspas sí en su cobro, y Unai Simón salvó. No pudo hacer lo mismo Guaita en la agonía del partido con las manos de Mingueza. Berenguer no falló y certificó otra decepción para el Celta, que no puede escaparle a la crueldad.