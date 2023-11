Aleix Garcia se acuerda de Oriol Romeu tras ser convocado por 'La Roja'

"Me dio muchísimo", ha reconocido el centrocampista del Girona, que fue compañero del ahora jugador del Barça la temporada pasada "Sé que el equipo está haciendo las cosas muy bien y que alguien podía tener este premio, pero no me imaginaba que sería yo", ha confesado

El jugador del Girona Aleix Garcia se mostró "muy feliz y contento" por su convocatoria por la selección española de fútbol y admitió que "no" se lo imaginaba, en unas declaraciones ofrecidas por el club catalán.

El centrocampista, de 26 años, uno de los referentes del líder de LaLiga EA Sports, se ha convertido en el primer jugador de la historia del Girona en ser convocado por la selección española absoluta al ser incluido por Luis de la Fuente en la lista para los partidos contra Chipre y Georgia.

"Sé que el equipo está haciendo las cosas muy bien y que alguien podía tener este premio, pero no me imaginaba que sería yo. Ya he llamado a toda la familia. Todos mis amigos me están felicitando. El móvil me vibra sin parar", reconoció.

Aleix Garcia aseguró que el premio es consecuencia del esfuerzo y el compromiso "en el día a día". Este curso suma tres goles y cuatro asistencias y ha jugado todos los minutos posibles en LaLiga, 1.080. También se mostró contento por su convocatoria "por el club, que también se lo merece".

Admitió que, cuando volvió al Girona (2021), "venía de unos años en los que no estaba al nivel que tenía que estar sobre todo en exigencia personal. Creo que toqué fondo y a partir de ahí me di cuenta de que si no espabilaba podía acabar todo mal".

El Girona le ha dado la oportunidad de dar su máximo nivel y la dinámica actual le está dando "muchísima confianza en mí mismo para poder demostrar en cada partido lo que llevo dentro". Destacó que el equipo está haciendo "un trabajo espectacular".

El centrocampista aseguró que se acordó de mucha gente al conocer la noticia de su convocatoria y citó los nombres de Míchel Sánchez, su entrenador, y Oriol Romeu, compañero en el Girona la temporada pasada y nacido en el mismo pueblo (Ulldecona, en Tarragona): "Me dio muchísimo".