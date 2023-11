Ancelotti: “Bellingham jugará contra el Valencia”

Asegura que "el inglés se encuentra cómodo y está disponible para el partido", y apunta que a su equipo “le falta continuidad en el juego” Reconoce que ha cambiado el dibujo en defensa, "sin balón era un rombo y ahora son cuatro centrocampistas con Bellingham en la izquierda"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está contento con la dinámica del equipo al que pide tener “más continuidad” en el juego para mejorar su rendimiento. Dijo que “Güler está deprimido” por la recaída muscular sufrida, adelantó que “Bellingham jugará” ante el Valencia, que no tiene “envidia” de ver como renuevan tantos jugadores, pero él no, que no han hablado del ‘affair racismo' sufrido por Vinicius en Valencia, “solo del partido”; quiso aclarar que su sistema es un “4-4-2 sin balón” y que con él “es difícil definirlo” y aseguró que “el debate en la portería está siempre abierto”, aunque la realidad diga lo contrario.

“Yo abriría un debate táctico de cómo jugamos porque defensivamente lo hemos cambiado para poner dos líneas de cuatro. A principio jugábamos en un rombo muy claro y ahora Bellingham defiende por la izquierda. El equipo ha ganado en solidez. Con balón es difícil elegir un sistema por la credibilidad que tienen los jugadores: depende de donde se ponga Rodrygo, Bellingham…, pero sin balón es claro, un 4-4-2”, explicó el italiano. “Bellingham dice que se encuentra cómodo, está disponible y creo que va a jugar si no pasa nada”, adelantó.

CONCEPTOS QUE MEJORAR, RENOVACIONES Y PORTERÍA

“Hemos tenido un nivel muy bueno defensivo y ofensivo en algunos momentos, tenemos que mejorar en la continuidad. Sobre todo, ha cambiado en actitud defensiva, que es buena. Hay que meter continuidad en todo lo que hacemos”, apuntaba el italiano. “¿Si tengo envidia de ver tantas renovaciones y la mía no? No, para nada. Tenemos tiempo. El futuro de este club está escrito con estos jugadores”, aseguró. Confirmada la lesión de Kepa, le preguntaban si Lunin podría quitarle el puesto si ofrece el nivel. “El debate en la portería siempre está abierto. Cuando ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien y Lunin también, tiene que haber competencia y elegir no en cada partido sino en cada momento”, dijo, algo que no hace porque cuando Kepa ha estado sano Lunin no ha jugado nunca.

VALENCIA Y RACISMO

Ancelotti respeta al Valencia al que le gusta “su buena dinámica y lo bien organizado que está”. “Tenemos que jugar muy bien para sacar los puntos”, subrayaba y no daba importancia a la carta lanzada por el club ché para evitar problemas racistas: “Los seguidores valencianistas que vengan, que lo hagan con la máxima tranquilidad. Que disfruten del partido, va a ser bonito e intenso”. Aseguraba que no había hablado con Vinicius de este asunto “solo del Valencia y de sus características”.

LA LESIÓN DE GÜLER

Por último, respiro en el madridismo tras saber que la tercera lesión de Güler es muscular y no en el menisco operado. “Está deprimido, es joven y quiere jugar. Es una recaída de la vieja lesión muscular”. El italiano explicaba el porqué del nuevo percance: “La primera lesión fue por una rotura de menisco que sufrió la temporada pasada y fue operado. Cuando vuelves te cambia un poco la postura, apoyas más en la otra pierna y puede pasar que provoque problemas musculares. Es lo que está pasando”. Al técnico tampoco le preocupa demasiado porque “Arda tiene un futuro muy bonito, limpio, pero está decepcionado. Solo le digo que mantenga calma y tranquilidad, porque nosotros no tenemos prisa”.