Comunicado oficial: ¡Los árbitros se defienden!

El Comité Técnico de Árbitros ha presentado un comunicado en el que traslada "nuestra profunda preocupación por la lamentable situación que se ha generado en torno al colectivo" El CTA asegura que los árbitros no irán a huelga, pero considera que se trata de una "una campaña perfectamente medida y organizada"

El Comité Técnico de Árbitros se defiende de las acusaciones vertidas sobre el estamento en las últimas semanas y amenaza con tomar medidas drásticas. De momento, no habrá huelga de árbitros, pero no se descartan escenarios como este en un futuro inmediato.

"Desde el arbitraje profesional del fútbol español queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la lamentable situación que se ha generado en torno al colectivo que representamos y que se impulsa y promueve desde diferentes frentes del fútbol profesional en lo que consideramos una campaña perfectamente medida y organizada", inicia el comunicado.

El CTA insiste que "lamentamos los ataques permanentes de La Liga y de sus principales dirigentes. El vídeo difundido por su director de Competiciones, Luis Gil, tratando de señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales, es una muestra más del interés de La Liga en generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo, sembrar la duda sobre nuestras decisiones y menoscabar la profesionalidad arbitral. Por ello, los árbitros de Primera y Segunda división solicitamos a La Liga y a sus dirigentes respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español".

A su vez, el Comité Técnico de Árbitros ha querido dejar claro que no es él el que se encarga de designar a los árbitros: "Es importante poner en conocimiento de la opinión pública que el CTA no designa a los árbitros, sino que lo hace un órgano denominado CACP (COMITÉ DE DESIGNACIÓN) donde está presente un miembro de la RFEF, un miembro de La Liga y otro miembro de designación por común acuerdo o, si no existiera, por el CSD".

Además, el estamento arbitral se ha querido desmarcar de cualquier influencia con Federaciones y clubes y ha confirmado que "queremos dejar clara nuestra autonomía, que debe serlo y lo será siempre de La Liga y de los clubes a pesar de la confusión en la que se ha tratado de sumergir al aficionado".

Por último, el CTA ha sentenciado que "nos gustaría mandar un mensaje para la reflexión y así no tener que lamentar ninguna desgracia más de las ya acaecidas, ni tener que adoptar medidas drásticas y con urgencia que repercutirían directamente en nuestra competición".