El Betis no se fía de un Pucela al alza

Los de Pellegrini buscan una victoria casera que se les resiste desde hace cuatro meses La 'resurrección' de Canales y la vuelta de Juanmi al nivel previo a su lesión amplían las posibilidades

Betis y Valladolid dirimen este sábado en el Benito Villamarín un duelo en el que los del chileno Manuel Pellegrini buscan una victoria casera que se les resiste desde hace cuatro meses ante los de José Rojo 'Pacheta', un rival en alza que persigue su cuarto partido sin conocer la derrota al llevar tres sin encajar.

Los de Pellegrini llegan ante su público tras derrotar la pasada jornada al Almería (2-3), último rival también al que ganaron en el Villamarín el pasado 16 de octubre, y lo hacen con el imperativo de darles una alegría que se les resiste, aunque para ello tendrán enfrente a un rocoso rival que, entre otros logros, logró 'asaltar' un feudo tan complicado como Anoeta, donde ganó 0-1 a la Real Sociedad.

Con estas credenciales, los de Pacheta serán un hueso duro de roer para los verdiblancos, que recuperan para el duelo de mañana a tres de sus pilares, el central italo-brasileño Luiz Felipe Ramos, el francés Nabil Fekir, el portugués William Carvalho, que cumplidas sus respectivas sanciones volverán al once como columna vertebral.

Pierde, en contrapartida, el chileno al delantero centro Borja Iglesias, operado del ligamento del dedo de su mano derecha por un mal apoyo en una caída en Almería y cuya ausencia podría ser cubierta por su sustituto natural, el brasileño William José da Silva, o abrir la puerta a la titularidad al último fichaje bético, Ayoze Pérez, con opciones también en esa posición para Aitor Ruibal como ha desvelado el técnico bético.

También es baja por unas molestias el centrocampista canterano Rodri Sánchez, uno de los jugadores más destacados en la victoria en el Power Horse Stadium, por lo que Pellegrini le dará sitio en el once titular a Fekir, que volverá a ser el eje en la mediapunta tras cumplir una partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

En la línea de tres mediapuntas, básica para la generación del juego de ataque bético, el francés estaría acompañado por Sergio Canales, quien recobró con brillantez su mejor versión en Almería, y Juanmi Jiménez, quien ha vuelto a ser el que era, tan importante en el entramado de ataque de los verdiblancos.

La 'resurrección' de Canales y la vuelta de Juanmi al nivel previo a su lesión amplían las posibilidades de Pellegrini de medio campo hacia arriba junto a las siempre fiables opciones del mexicano Andrés Guardado, el brasileño Luiz Henrique "para entrar desde el banco", según dijo el técnico, o el capitán Joaquín Sánchez, quien no se resigna a sus pocos minutos.

Busca el Betis acercarse a los puestos más nobles de la tabla, los de Liga de Campeones, de los que está a cuatro puntos, y para ello tendrá que afianzar los conceptos defensivos para hacer frente a un rival que hace gala de un buen trato del balón y que ha conseguido mantener su puerta a cero en los últimos tres partidos, con dos victorias y un empate.

Si no hay bajas de última hora, previsiblemente el Valladolid repetirá el mismo once que ha sumado tres puntos en las dos anteriores jornadas ante la Real Sociedad y Osasuna, con el camerunés Hongla y el venezolano Machís ya afianzados en el once titular, y el canadiense Larin o el marroquí Amallah saliendo desde el banquillo.

En este sentido, el propio técnico del cuadro blanquivioleta, José Rojo "Pacheta", ha advertido sobre la necesidad de "cuidar" a los recién llegados, porque si bien Machís y Hongla se han incorporadomejor preparados, Larin y Amallah están tardando algo más en estar al cien por cien para poder saltar al terreno de juego al inicio de los partidos.

Todo hace prever que insistirá en ese bloque con el que los vallisoletanos no solo han logrado dejar la portería a cero en las tres últimas jornadas, sino que han podido sumar 7 de los 9 puntos en juego, lo que ha aportado más "seguridad y confianza" a una plantilla que se ha mostrado "más cómoda" con el nuevo esquema 4-2-3-1.

Donde podría darse algún cambio es en el centro del campo, puesto que Roque Mesa y Aguado también son dos piezas importantes en el dibujo del entrenador burgalés, si bien el buen rendimiento mostrado por Kike Pérez y Monchu les ofrece garantías para continuar como titulares.

También quiso sacar la cara por Sergio León porque "aunque es cierto que lleva un tiempo sin marcar goles, está haciendo un gran trabajo y aportando mucho", de ahí que le mantenga como referente ofensivo, mientras Larin va "progresando adecuadamente" en su adaptación al equipo.

El objetivo es ir a Sevilla a competir y a seguir mostrando valentía, llegada y definición, si bien en este punto aún queda camino por recorrer, puesto que los vallisoletanos producen muchas jugadas de peligro pero les cuesta marcar goles y, ante un rival como el Betis, perdonar puede pasar factura.

Según "Pacheta", el Betis es "un equipo muy bueno y, aunque sus resultados en casa no están siendo demasiado buenos, es muy peligroso por individualidades y por su conjunto". De hecho, ha advertido que "su gente de ataque es la leche, pero es que atrás también son muy buenos, y están dirigidos por un señor con muchísima experiencia que domina vestuarios y fútbol".

"Lo hacen todo con sentido, y además tienen a 60.000 personas en el campo animando", ha añadido el técnico del Real Valladolid, quien considera clave, para traer puntos de Sevilla, "adaptarse rápido a sus virtudes, minimizarlas y, para que sufran, hay que tener el balón, hacerles correr, y que no estén cómodos".

POSIBLES ALINEACIONES

Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Abner; Guido, William Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi y Ayoze.

Valladolid: Jordi Masip; Luis Pérez, Martin Hongla, Javi Sánchez, Lucas Olaza; Monchu o Roque Mesa, Kike Pérez; Gonzalo Plata, Óscar Plano, Darwin Machís; y Sergio León.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 16.15