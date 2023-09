Enric Mas: "No puedo más, estoy KO"

"Han sido dos o tres días muy duros y no es que vaya a no perder tiempo, es que no puedo más. Estoy KO", dijo el balear El corredor de Artà entró en línea de meta junto a los favoritos de la general

El español Enric Mas, sexto en la general de la Vuelta a España, confesó al final de la decimoctava etapa, con final en La Cruz de Linares, que "no puedo más" y que está "KO" después de dos etapas, la de ayer con final en el Angliru y la de hoy, "muy duras".

"Han sido dos o tres días muy duros y no es que vaya a no perder tiempo, es que no puedo más. Estoy KO", dijo el balear, quien aseguró que: "necesito descansar y recuperarme para ver si puedo dar la vuelta" a como tiene el cuerpo.

´"Han sido dos etapas duras y ya veis", lamentó un Mas que reconoció no haber podido aprovechar dos etapas propicias para atacar e intentar atacar.

El de Artá, de todos modos, quiere "pensar en positivo porque como empecemos a darle la vuelta a esto no saldremos adelante".