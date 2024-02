"LECCIÓN DE RICKY" es el titular de la portada de SPORT de hoy, martes 27 de febrero de 2024. El base de El Masnou fue presentado oficialmente como jugador del FC Barcelona en una conferencia muy sincera sobre sus problemas de salud y la acogida en el vestuario azulgrana.

"Tuve problemas de salud mental. Cada día que me levantaba no le encontraba sentido al baloncesto. El vestuario me ha ayudado mucho. Acerté de pleno al venir al Barça", afirmó Ricky Rubio frente a los medios presentes en su presentación.

En lo futbolístico, el Girona de Míchel cumplió bajo la tormenta para derrotar al Rayo Vallecano y seguir segundo en la lucha por LaLiga (3-0). Tras el triunfo con doblete de Savinho, superaron al Barça en la tabla como principal perseguidor del Real Madrid.

Una de las caras visibles de la jornada fue Philippe Coutinho, quien atendió en exclusiva a SPORT en una entrevista en la que repasó su etapa en el Barça. El futbolista brasileño afirmó que 'no me arrepiento de haber fichado por el Barça'.

En la Fórmula 1, se va acercando el inicio de la temporada. Por el momento, en Aston Martin reina el optimismo de cara a Bahréin, muy contentos con el rendimiento de sus pilotos en lo que va de test.