La portada de SPORT de hoy jueves, 4 de abril de 2024

"RUBIALES SE ENTREGA" es la portada de hoy, jueves 4 de abril de 2024. Regresó del Caribe y fue detenido nada más poner pie en territorio español, aunque quedó en libertad a las pocas horas.

Luis Rubiales fue el gran protagonista en la entrevista de 'El Objetivo' en La Sexta, donde declaró que "no me he llevado ninguna mordida", abordó la polémica por el beso a Jenni Hermoso, su relación con Gerard Piqué y quiso aclarar todas sus polémicas con la justicia.

En lo deportivo, el Manchester City fue el gran protagonista en una noche de Premier League. Los de Guardiola derrotaron con comodidad al Aston Villa de Unai Emery con un Phil Foden soberbio, con hat-trick incluido (4-1). El Arsenal de Arteta también hizo los deberes y se puso lider tras derrotar al Luton Town (2-0).

El PSG de Luis Enrique se clasificó a la final de la Copa francesa tras eliminar por la mínima al Rennes gracias al solitario gol de Mbappé (1-0), de lo poco positivo de un partido difícil para los parisinos.

En el Barça, en SPORT hemos contado la información de que el Ajax también quiere a Jordi Cruyff. Tras el interés por Xavi Hernández, el club neerlandés se habría interesado por el perfil de Cruyff para reforzar el club.