El Universo Kings League entra en fase Mundial

El arranque del 2024 viene acompañado de muchas novedades, aunque una sobresale por encima del resto, el Mundial. Como ya nos tienen acostumbrados, la Kings y la Queens League no paran de reinventarse y para este año no será diferente. Este domingo el fútbol regresa al Cupra Arena para la disputa de la primera jornada del tercer 'split' de la competición masculina. Un inicio a lo grande que se completará el próximo 27 de enero con el también estreno de la liga femenina.

Siempre buscando romper con las normas, lo establecido y la monotonía, la competición presenta varios cambios con los que seguir impresionando cada semana a los amantes de un formato que regresa a los orígenes con matices. Y es que una vez finalizada la Kingdom Cup con una fiesta total en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ya no jugarán juntos Kings y Queens, pero se adopta la jugabilidad de los primeros minutos de este torneo. Es decir, los partidos empezarán con un 1x1 que irá añadiendo un jugador a cada equipo por cada 60 segundos que pasen hasta llegar al 7x7 normal.

Y todo ello servirá de antesala para el Mundial del Universo Kings, el cual ya tiene en vilo a presidentes y jugadores. Durante la presentación de la nueva temporada y el estreno del plató, Perxitaa, presidente de Los Troncos, explicaba a SPORT que el objetivo ahora es estar en la cita de mayo: "Todos los presidentes estamos nerviosos y nadie se lo quiere perder".

Sergi Graell

También se le notaba a Spursito, presidente del Rayo de Barcelona, que nos confesó que tiene ganas de este regreso al formato de split, como lo fueron los dos primeros: "Yo y creo que todo todos. Al final es el más justo y el más importante. Tenemos muchísimas ganas y se nota que la gente lo quiere".

Una base afianzada

Habiendo conseguido crear una base muy potente de aficionados en tan solo un año de vida, este domingo se inicia el tercer ‘split’, en el que El Barrio de Adri Contreras, campeón en el Camp Nou, y los hermanos Buyer, que hicieron lo propio en el Metropolitano, tratarán de revalidar título que les permitirá sumar un nuevo anillo y conseguir seguro un billete directo a la cita que todos tienen en mente.

Eso sí, no se lo pondrán nada fácil, ya que frente a ellos, otros 10 equipos con muchísima hambre de trofeos quieren dar un golpe sobre la mesa, esta vez en el WiZink Center de Madrid, sede de la fase final en abril. Un claro ejemplo es Porcinos, de Ibai Llanos, que viene de completar una Kingdom Cup perfecta en la que no conocieron la derrota, algo que los sitúa como los claros favoritos. Pero... no todo sigue igual, ya que durante este parón, los clubes han podido acudir al mercado de fichajes.

KINGS LEAGUE

Aun así, ver jugadores con camisetas diferentes no completa ni de lejos el montón de novedades que se incorporan a la liga. Para empezar, hay nuevas cartas. Sabemos de la relevancia que adquieren durante el partido y por ello se ha añadido una que puede resultar muy interesante, la del jugador estrella. Esta consiste en que se podrá designar a uno de sus jugadores para que en la segunda mitad, el primer tanto que anote, valga doble.

A la vez, también se han modificado las características de otras, como son la duración de la sanción y el gol doble, que pasan de 2 a 4 minutos de duración. Pero no todo son incorporaciones, ya que tocará despedir el robo de carta, que ya no formará parte de la competición. Y todo lo explicado se vestirá de la mejor forma posible con la incorporación de estadística avanzada durante las retransmisiones. ¡Qué empiece el show!