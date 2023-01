Los grandes damnificados de la Kings League

Cuatro equipos modestos se quedan sin poder entrenar y jugar en el pabellón que utilizaban y que les arrebató el torneo de fútbol 7 "La Kings League no nos ha ofrecido nada, ni se han puesto en contacto con nosotros", lamenta el responsable de las secciones de fútbol sala y de baloncesto del Espanyol

La Kings League no deja de crecer y de deslumbrar con audiencias espectaculares. Pero también tiene claroscuros.

Cuando la competición buscó un pabellón donde disputar sus partidos, acabó eligiendo el ZAL, un polideportivo encajado en la zona portuaria de Barcelona y gestionado por el organismo público Port de Barcelona.

En ese pabellón entrenaban y jugaban dos equipos modestos, el Terra Negre y el el Inter Hospitalet, ambos de Tercera División Catalana de fútbol sala, además de entrenarse también las secciones de fútbol sala y del baloncesto del Espanyol.

Las tres entidades convivían en una tranquila armonía sin problemas para escoger horarios.

Pero el 9 de diciembre pasado se alteró la coyuntura cuando al Terra Negre le comunicaron que no podían volver a entrenar en las instalaciones por el comienzo de unas obras.

Las obras se llamaban Kings League y el ZAL fue bautizado de un día para otro como el Cupra Arena.

De un día para otro, también, el Terra Negre tuvo que buscar nuevo emplazamiento, algo nada fácil en Barcelona, y terminaron en el patio de un colegio sin techo, con un solo vestuario y donde cuando cae la lluvia, no se puede jugar.

Guillermo Gutiérrez, capitán del equipo, declaraba a El Mundo la desazón que les embarga por lo sucedido: "La gente de la Kings League se ha puesto en contacto con nosotros y se ha ofrecido a pagarnos un pabellón, pero no hay instalaciones libres. A estas alturas de la temporada sólo nos ofrecen entrenar a partir de las 11 de la noche o un tercio de una pista. Nos han dejado tirados. Tanto el ZAL como la Kings League lo podían haber hecho bien, avisando con tiempo, antes de empezar la temporada y quizá ya lo tendríamos todo resuelto. Pero lo han hecho todo muy mal".

El Inter Hospitalet encontró acomodo en Gavá mientras que las secciones del Espanyol siguen en busca de lugares para entrenarse. El responsable del equipo espanyolista, Isidre Espiga, también se lamentaba en El Mundo de la problemática que les ha sobrevenido: "No hay solución posible. Buscamos y buscamos pistas, llamamos a colegios, a gimnasios privados y no hay nada. Hemos tenido que cancelar entrenamientos o tirar de patios de instituto, de pistas de cemento. Y en nuestro caso, la Kings League no nos ha ofrecido nada, no se han puesto en contacto con nosotros".

La Kings League termina el 26 de marzo, pero es posible que no deje libre el ZAL. Es probable que se también la sede donde se dispute la Queens League femenina que podría empezar en mayo y ya se ha anunciado un segundo split de la liga masculina. Además, la competición trabaja para seguir ampliando su proyecto y permitir que haya público en las gradas del ZAL.