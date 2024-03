El Consejo de Europa está contra la participación de rusos y bielorrusos en París 2024

El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el griego Theodoros Rousopoulos, consideró que la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos de París, confirmada por el COI, constituye "un insulto" a sus colegas ucranianos.

"Los deportistas rusos y bielorrusos no deben participar en los Juegos de París", indicó Rousopoulos en una declaración publicada este miércoles.

A su parecer, permitir que compitan "sería un insulto a los deportistas ucranianas, muchos de los cuales han muerto a causa de la guerra y la mayoría no pueden entrenarse correctamente por la destrucción de las infraestructuras deportivas".

Un día después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) reiterara el permiso a los deportistas rusos y bielorrusos para que participen en los Juegos de París, pero vetando su presencia en la ceremonia de inauguración, el máximo responsable de la APCE criticó esa decisión por ingenua.

INSTRUMENTO DE PROPAGANDA

"He escuchado a algunas personas decir que los deportistas no pueden ser responsables de lo que hagan sus gobiernos. No seamos ingenuos. Toda victoria de esos atletas, incluso bajo bandera neutra, podrá ser celebrada -y utilizada- como un instrumento de propaganda para crear un relato de aceptación y de normalización que minimice la gravedad de las acciones de los gobiernos ruso y bielorruso", señaló.

Rousopoulos, que recordó que en junio pasado la APCE pidió la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos, se preguntó si se puede "condenar a Rusia por haber bombardeado a civiles ucranianos, secuestrado a niños, torturado a prisioneros, perpetrado masacres" y a pesar de todo "aplaudir a sus atletas".

Hizo notar que muchos de ellos "están alistados en el Ejército ruso" y la mayoría "perciben salarios del Estado". En su decisión, el COI excluye de los Juegos a los deportistas que estén alistados en el Ejército o que se hayan declarado favorables a la invasión de Ucrania. El presidente de la este órgano del Consejo de Europa que agrupa a parlamentarios de los 46 países miembros, pidió al COI que sea muy estricto en la aplicación de sus criterios y que "garantice que la participación de ciudadanos rusos y bielorrusos no será un instrumento de propaganda".