Italia y el mundo recuerdan la trayectoria de Berlusconi: "Hizo historia"

Personajes públicos, como el presidente de la Liga, Matteo Salvini, o el ex primer ministro y actual líder de Italia Viva, Matteo Renzi, ya se han pronunciado en las redes sociales

Silvio Berlusconi fallecía a los 86 años este lunes. El ex primer ministro de Italia moría este 12 de junio en el hospital de Milán, donde permanecía ingresado desde hace varios días por una leucemia. A lo largo de la mañana, las redes sociales se han llenado de diferentes mensajes. En concreto, la clase política italiana se ha despedido recordándole como una figura histórica para Italia, tanto por sus varias etapas al frente del Gobierno como por su labor como empresario, centrada en los medios de comunicación.

Al líder de la Liga, Matteo Salvini, autor en 2014 del llamado "Pacto del Nazareno", la noticia le ha sorprendido durante una visita para inaugurar una nueva sede de la Guardia Costera. "Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Pero todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política, económica, deportiva, televisiva no ha tenido precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, a sus seres queridos, a sus empresas y a su partido", afirmó.

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c

El líder del Partido Democrático (PD), Enrico Letta, ha apuntado que la muerte de Berlusconi afecta a todo el país porque Berlusconi "hizo historia".

Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia

Un reconocimiento que también le ha concedido presidente del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte. Incluso sus adversarios, ha añadido Conte, pueden reconocer que "nunca le ha faltado coraje, pasión y tenacidad".

Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario…