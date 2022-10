Un expolicía mata a tiros a 31 personas en una guardería de Tailandia

Entre las víctimas hay tanto adultos como niños | El atacante irrumpió en el centro con un arma de fuego y varias armas blancas

Al menos 31 personas han sido asesinadas este jueves en un ataque armado perpetrado por un antiguo oficial de la Policía tailandesa contra una guardería en la localidad de Na Klang, situada en la provincia de Nong Bua Lamphu (norte), según han confirmado las autoridades.

Las autoridades han indicado que el atacante, quien ocupó el cargo de teniente general de la Policía, ha irrumpido con un arma de fuego y armas blancas en el centro, donde ha matado a más de 30 personas, entre ellos un número indeterminado de niños. Tras ello, ha logrado darse a la fuga.

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR