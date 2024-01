El Barça recibe al Mataró en la vuelta de la OKLiga

Después de firmar un gran inicio de temporada, el Barça quiere mantener la buena línea en la reanudación de la competición tras el parón navideño.

Los azulgranas retoman la competición este sábado 6 de enero (20.30 horas) en el Palau con un duelo ante el CH Mataró que cierra la primera vuelta de la OKLiga, en la que los de Edu Castro son ya campeones de invierno.

“Estamos con ganas de volver a la competición, de jugar ante nuestra afición, de continuar en la buena línea del 2023 y eso pasa por hacer un buen partido. Se nos ha hecho largo el parón y ya estamos preparados”, explicó el técnico azulgrana, Edu Castro, en la previa del partido. Será el primer choque desde la victoria ante el Porsche Firenze Forte italiano (1-3) en la segunda jornada de la WSE Champions League el pasado 15 de diciembre.

Algo menos de un mes después toca volverse a poner el traje de liga para recibir a un recién ascendido Mataró que marcha penúltimo en la tabla con tan solo ocho unidades. Aún así, los azulgranas no se fían de ese balance y tal y como afirmó Castro, han estudiado bien a su rival y “necesitaremos una buena versión”. El técnico del Barça comentó sobre los del Maresme que son un equipo “alegre, dinámico, que lo dan todo, atrevidos en la defensa individual, corren muy bien los contragolpes”.

Edu Castro podrá contar con toda la plantilla a excepción del lesionado Matías Pascual y ha incluido en la convocatoria al joven Eloi Cervera. "Tanto los compañeros como los miembros del cuerpo técnico me lo están poniendo muy fácil y me estoy sintiendo cómodo y con ganas de seguir mejorando y seguir jugando", explicó el jugador azulgrana que debutó con el primer equipo en la pasada Supercopa.