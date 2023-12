El Barça sufre para cerrar el año en el Palau con triunfo

Los de Edu Castro se impusieron con tantos de Joao, Bargalló y Alabart En frente tuvieron un gran Lleida, que les complicó hasta el final

Nuevo triunfo del Barça en la OK Liga para seguir distanciándose de sus rivales. Es el décimo en once partidos, lo que permite a los hombres de Edu Castro ser líderes en solitario. Esta vez tuvieron que ponerse los cinturones y sufrir hasta el final, pues el Lleida complicó el partido hasta los instantes finales.

Arrancó el partido de la mejor manera posible el conjunto azulgrana. Bargalló conectó con Joao Rodrigues para abrir el marcador en el minuto 2, y solo un minuto después el propio Bargalló, en una gran acción personal a la media vuelta, marcó el segundo.

El partido parecía muy encarrilado, pero poco a poco el Lleida ha ido mejorando. Pese a irse al descanso con el 2-0 en el marcador, los ilerdenses no han bajado los brazos. Nico Ojeda ha reducido distancias en el 32, y Moncusí ha empatado solo dos minutos después, ejemplificando el gran hacer de su equipo.

El Barça no podía ponerse nervioso, y ha tenido que cocinar a fuego lento su victoria. Después de que el guardameta visitante Javi Sánchez se empezara a erigir como figura, a falta de poco más de 5 minutos para la conclusión, un potente lanzamiento de Alabart ha supuesto el 3-2 definitivo.

Este es el último encuentro del Barça en el Palau en lo que queda de 2023. No así de las competiciones en general, ya que los de Edu Castro todaiav cuentan con dos compromisos en este mes de diciembre. Primero, se desplazaran a Girona, y después lo harán a Italia para jugar contra el Porsche Firenze Versilla en competición europea.