Pau Bargalló: "En la Copa si pierdes, estás fuera"

El MVP de la pasada temporada sigue siendo el gran referente de un Barça que buscará en Calafell su 25º Copa del Rey "El Igualada es un equipo muy joven y tiene mucho mérito. Nos va a costar mucho pasar", recalcó 'Paueti' a SPORT

Este jueves comienza en Calafell una nueva edición de la Copa del Rey con el Barça como defensor de un título que ha conquistado ya en 24 ocasiones y que solo ha dejado escapar una vez en las últimas seis ediciones. Los azulgranas debutarán el viernes en cuartos ante el pujante Igualada Rigat (18.00 horas) sin descanso de cara a unas hipotéticas ‘semis’ pese a haber reinado en la primera vuelta de la OK Liga. Por esa parte del cuadro, el anfitrión y segundo clasificado liguero Parlem Calafell cerrará esta antepenúltima ronda el viernes ante el heptacampeón Reus Deportiu Virginias a las 20.30 horas.

Antes, el Pavelló Municipal Joan Ortoll de Calafell acogerá este jueves los dos primeros duelos de cuartos por la otra parte del cuadro. Tras el sonoro 6-1 que recibió el sábado en el Palau, el decacampeón Deportivo Liceo abrirá el torneo a las 18 horas ante un Recam Làser Caldes que aspira al menos a igualar las ‘semis’ de 2019 y 2021. Y a las 20.45 h, el CE Noia Freixenet con dos Copas en su palmarés se medirá al pentacampeón CP Voltregà Stern Motor (su último título data de 1977).

Una vez más, Pau Bargalló está siendo la gran estrella de un Barça lanzado que lidera con puño de hierro la OK Liga en la que viene de derrotar al Liceo por 6-1 (lleva 13 puntos más que el Parlem Calafell), ha ganado los tres partidos en la Champions y ya ha conquistado la Supercopa. Con la Copa del Rey como gran objetivo, el azulgrana destacó en una entrevista con SPORT las ganas que tiene todo el grupo de regresar con el título.

El curso no puede ir mejor...

Mejor es difícil. Es cierto que estamos en un buen momento, pero ahora empieza la hora de la verdad y tenemos muchísimas ganas de ganar esta Copa del Rey.

Pau Bargalló confía planamente en el equipo | FCB

¿Hay ganas de revancha por lo que pasó en Champions y en la OK Liga la pasada campaña?

No hay espíritu de revancha. Sacamos conclusiones de lo que pasó para intentar mejorar y para ser mejores jugadores y como equipo. Lo que pasó quedó allí y creo que hemos mejorado. Ahora estamos muy focalizados en ganar títulos. Intentamos mejorar cada día junto al staff. El otro día en una charla después de ganar un partido por bastante, Edu (Castro) nos dijo que también ahí hay que analizar y corregir cosas.

Los veo más seguros atrás. ¿Me equivoco?

Sí, es verdad. Estamos cómodos en defensa y los porteros muy bien. La dinámica es muy buena tanto en ataque como en defensa y se nos ve muy a gusto. Ojalá siga esta dinámica.

Ya lleva 32 goles y 25 asistencias. ¿Cómo lo consigue temporada tras temporada y MVP tras MVP?

Siempre digo que la clave es disfrutar día a día en los entrenamientos y en los partidos, porque así los resultados son mejores. Esas cifras dependen mucho de mis compañeros. Para tener una asistencia ellos tienen que marcar sin ir más lejos. Yo estoy muy cómodo en este sistema, que es muy atractivo para que los jugadores disfrutemos y tengamos libertad para sumar todos juntos.

¿Entiende que el mejor equipo de largo de la primera vuelta no juegue el jueves?

Pues me lo he preguntado y no sé qué decirte. Quizá que lo más justo sería jugar el jueves y descansar el viernes, pero yo no pienso que tengamos menos opciones por descansar un día menos. Cuando supe el sorteo pensé que bienvenido sea... es que tenemos tantas ganas que no pensamos en eso. Estamos centrados en ganar el viernes al Igualada, que nos costará muchísimo y tendremos que sacar nuestra mejor versión.

Pau Bargalló quiere otra Copa del Rey | VALENTÍ ENRICH

En el Palau les costó mucho superar al Igualada en la OK Liga...

Sí, fue muy difícil. Íbamos 3-3 en el 44’, marcamos (lo hizo él), sacaron al portero y solo ahí nos fuimos por dos. Es un equipo muy joven y tiene mucho mérito, aunque ya los hemos seguido en las últimas temporadas y no es un secreto. En la base ganaban todo y nos va a costar mucho.

¡Vaya temporada está haciendo Gerard Riba con 20 años!

¡Es que son todos! Gerard tiene mucho gol y es muy bueno técnicamente, pero la clave es su fuerza como grupo. Yo destacaría a Roger Bars, que el año pasado estuvo en Italia y ahora es su líder.

¿Tiene la sensación de que a veces se les restan méritos?

Si te digo la verdad, no. La gente tiene buenas palabras para este equipo. Hemos hecho temporadas con récords de victorias y muchos títulos. Con Edu Castro se han batido bastantes registros y estamos encantados de que sea así.¿Qué importancia tiene el míster en este equipo?

Cuando llegué él era el segundo y cogió el equipo en la siguiente. Siempre he estado muy a gusto con él. Es muy inteligente, saca lo mejor de cada jugador y esa manera de jugar me encanta. Y la afición disfruta. Es muy importante que el aficionado se divierta con este juego vertical y alegre.

'Paueti' puso en valor el gran trabajo de Edu Castro | VALENTÍ ENRICH

¿Cómo fue el 6-1 al Liceo con un gran ambiente en el Palau?

Fue una satisfacción enorme. Es un privilegio jugar con tanta gente en el Palau y eso hizo que la victoria fuese más especial por compartirla con toda la afición.

¿Qué supondría ganar la Copa?

Los títulos siempre gustan y tenemos muchísimas ganas de levantarla. Las Copas del Rey son especiales. Muchos equipos tienen la esperanza de ganarla, porque es el título menos difícil por así decirlo. Si pierdes estás fueras y si ganas tres partidos eres campeón. Eso lo hace aún más atractivo.

¿Y la Champions? Ya llevan nueve puntos de nueve posibles.

Igual que con la Copa, estamos en muy buen momento pero no hemos hecho nada. Hay que materializarlo. No haber perdido no te hace campeón. Tenemos que acabar primeros de grupo y llegar a la Final a Ocho. Sabemos que los rivales serán muy duros, pero iremos con toda la ilusión y con la confianza de levantar la Copa de Europa.