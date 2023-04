El Barcelos luso, rival del Barça en los cuartos de la Champions

El Barça acaba como primero del Grupo C y se enfrentará al segundo clasificado del D el 4 de mayo en la Final Eight El Reus Deportiu Virginias cumplió ante el St. Omer, pero el 'esperado empate entre Sporting y Barcelos lo dejó fuera

Mientras trata de culminar la remontada en la pista del Forte Dei Marmi italiano (2-1 al descanso con dos tantos locales en los primeros dos minutos de juego), un Barça que ya tenía asegurada la primera plaza del Grupo C de la WSE Champions League ya conoce su rival en cuartos en la Final a Ocho de la WSE Champions League.

El equipo que dirige Edu Castro se aseguró la primera plaza tras sumar 12 puntos en las primeras cuatro jornadas y se dejó ir en la quinta ante el Valongo portugués en el Palau (3-4) con las bajas del lesionado de larga duración Matías Pascual y del canterano Sergi Llorca.

Por tanto, este jueves solo le quedaba esperar a la última jornada para saber cuál sería el segundo del Grupo C con un Reus Deportiu Virginias que mantenía vivas sus opciones pese a que flotaba en el ambiente un posible 'biscotto' portugués que lo dejaría fuera como así ha sucedido.

Líder con 10 puntos, el Sporting de Portugal visitaba a un OC Barcelos que era segundo con nueve y tenía el goal-average particular favorable con los rojinegros, terceros con siete. Por tanto, el cuadro reusense estaba obligado a ganar y a esperar que no hubiese empate en el duelo portugués o que cayesen los lisboetas.

Barcelos y Sporting fueron felices y comieron perdices | TWITTER

Con tres goles del exazulgrana Sergi Aragonès y dos del italiano Francesco Compagno, el Reus Deportiu Virginias se impuso en su visita al St. Omer por 4-7, pero en Barcelos pasó lo que todos temían. En un partido de guante blanco y con solo cuatro faltas para los locales y cinco para los visitantes, se registró un empate (2-2) que daba la primera plaza al Sporting, la segunda al Barcelos y la tercera a los catalanes.

Por tanto, el Barça ya sabe que se enfrentará al OC Barcelos en los cuartos de final de la Final Eight de la WSE Champions League que se disputará del 4 al 7 de mayo en la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Además, el equipo azulgrana tendría un día de descanso entre los cuartos que disputará el 4 de mayo y unas hipotéticas semifinales en su asalto al primer cetro europeo con Edu Castro en el banquillo.

La peor noticia para la OK Liga es que el Barça será el único representante en esa Final a Ocho, ya que han caído en la fase de grupos el Deportivo Liceo, el Parlem Calafell, el citado Reus y el Noia Freixenet. Por contra, habrá seis equipos lusos en una nueva muestra de quiénes son los actuales reyes del hockey rodado.