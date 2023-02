Sergio García-Rory Mcllroy, de amigos a darse palos

Sergio García califica de inmadura el irlandés por cortar la relación tras irse a la LIV Fue su padrino de bona y ahora Mcllroy ha borrado su número de teléfono ni tienen relación alguna

Sergio García, jugador de golf, ha calificado a su compañero Rory McIlroy de inmaduro por dar por acabada su amistad después de que el español dejó el PGA Tour por el circuito LIV Golf, respaldado por Arabia Saudita. La relación entre ambos era conocida, hasta el punto que Mcllroy fue padrino de boda de García en 2017 y compitieron juntos en los equipos de la Ryder. Sin embargo, cuando García decidió pasarse a la LIV, Mcllroy dio por acabada la relación.

"Creo que es muy triste", dijo García, de 43 años, a The Telegraph . "Hemos hecho tantas cosas juntos y hemos tenido tantas experiencias que... me parece falta de madurez por su parte el hecho de tirar por la borda toda nuestra relación porque decidí hacer una gira diferente a la suya". Sergio García agregó que "Rory tiene su propia vida y toma sus propias decisiones, de la misma manera que yo tomó las mías. Yo respeto sus decisiones y solo espero que él respete las mías".

McIlroy dijo recientemente que había borrado el número de García de su teléfono después de que el español le enviara un mensaje de texto "básicamente diciéndome que me callara sobre LIV, bla, bla, bla...".

Y en septiembre pasado, McIlroy, de 33 años, afirmó que no tiene una relación amistosa con ningún jugador de LIV y dijo: "No diría que tengo mucha relación con ellos en este momento. Sus mejores días han quedado atrás. No he hecho nada diferente. Ellos son los que han tomado esa decisión. Puedo sentarme aquí y mantener la cabeza alta".

García insistió en que se mudó a LIV porque dicha organización escucha a todos los jugadores y no solo a un par, lo que parecía ser una crítica velada al PGA Tour por favorecer las opiniones de McIlroy su amigo , Tiger Woods.

"Cuando nos fuimos a la LIV tuvimos tantas críticas cuando arrancamos en junio pasado que nos unió a todos juntos y eso incluso con los jefes', dijo. "Allí, puedes sugerir cosas, ideas, y aunque no siempre son seguidas y puestas en práctica, pero te escuchan. Eso no sucedió en el PGA Tour. Solo hay dos, tal vez tres jugadores a los que los jefes escuchan en ese Tour".