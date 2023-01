Rory McIlroy mete la directa en el Dubai Desert Classic

El norirlandés firmó una tercera vuelta de 65 golpes (-7) para situarse líder en solitario con tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores Adri Arnaus y Ángel Hidalgo ocupan la cuarta posición, con -11, a cuatro golpes del número uno del mundo

El norirlandés Rory McIlroy puso la directa en su primera aparición del año, y se situó líder en solitario del Hero Dubai Desert Classic, después de una espectacular vuelta de 65 golpes (-7) para liderar el torneo con tres golpes de renta sobre sus perseguidores.

McIlroy, número uno del mundo, en su primer torneo del 2023, lo tiene todo a favor para llevarse la victoria en el torneo del DP World Tour, que reparte nueve millones de dólares en premios, al pertenecer a las Rolex Series.

El jugador europeo, que ya se impuso en este torneo en las ediciones de 2009 y 2015, tiene a tiro la victoria, después de una vuelta perfecta. Logró ocho pares consecutivos desde el hoyo cinco para luego sumar birdies consecutivos en el 13, 14 y 15 para sumar de nuevo en el 17.

Quiere la victoria en su primer torneo del año

Solo tuvo un lunar en el 18 donde envió la bola al agua para cometer bogey y cerrar su vuelta con un total de -15, tres golpes menos que el inglés Dan Bradbury y Callum Shinkwin.

“Este es mi primer torneo del año y creo que nunca he conseguido ganar en el primer torneo”, dijo tras su exhibición en el Emirates Golf Cub. “Así que el lunes tengo una gran oportunidad de hacer algo que no he conseguido nunca”, comentó el norirlandés.

Por detrás de McIlroy, la presencia de dos jugadores españoles, Ángel Hidalgo y Adri Arnaus, que finalizaron la tercera jornada en la cuarta posición, con un total de -11.

Adri llegó al liderato

El profesional de Golf Moià llegó a situarse líder al inicio de la vuelta después de un eagle en el par 5 aunque un doble bogey en el hoyo 13 le hizo retroceder posiciones, para cerrar su vuelta con un birdie en el 18 y acabar con 70 golpes (-2), al acecho de McIlroy.

Hidalgo firmó un golpe menos que Arnaus (69) y también entra en la lucha por el torneo, uno de los torneos con mayor bolsa de premios del DP World Tour.

Ambos jugadores saldrán juntos en la última jornada del lunes junto al inglés Ian Poulter a partir de las 6 de la mañana, horario español, que también está en la lucha del torneo, aunque con McIlroy con todo a favor para asegurarse el triunfo y asentarse en el número uno mundial.