Rahm: "La diferencia se puede recortar fácilmente"

Jon Rahm, que este viernes completó la segunda jornada del Abierto de España con una tarjeta de 72 golpes (1 sobre el par) y lleva un acumulado de -3, aseguró que el objetivo tras pasar el corte es "ganar" y advirtió que la diferencia se puede "recortar fácilmente" porque lo que le ocurrió a él le puede pasar a cualquiera con la presión.

El 'León de Barrika', que disfrutó en la primera jornada del baño de masas de aficionados y del buen juego que desplegó sobre el campo madrileño, terminó el segundo día con un rictus totalmente distinto. Contrariado y sin buenas sensaciones completó el recorrido con una tarjeta de 72 golpes (+1) y con un acumulado de 139 (-3).

"Está difícil ponerla en calle. Pocas veces me ha pasado en mi carrera que tire tantos buenos putts y no llegue ninguno. Me han dolido muchos porque algunos que parecían muy buenos no han entrado", comentó.

"El planteamiento es ganar"

"Espero que el resto de la semana se iguale un poco el tema porque puedo mejorar en todo, en general. El planteamiento es ganar. Estoy a ocho jugando mal y creo que se puede recortar fácilmente sobre todo si el tiempo empeora un poco y el campo no se pone muy blando", dijo Rahm al término de su partido.

"Lo que me ha pasado a mi hoy le puede pasar a cualquiera con la presión. Si me acerco a -10 tendré una buena opción el domingo", confesó el golfista español, que mostró su preferencia en que el campo se ponga "más duro".

"Espero que no llueva y se siga secando", subrayó Rahm, arropado en todo momento por el público español, que lo sigue a cada paso que da por el Club de Campo Villa de Madrid. "El público español es increíble", concluyó.