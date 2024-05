Rahm: “Si no coges calles en Valhalla es muy complicado”

Jon Rahm reconocía al final de su segunda vuelta en el PGA Championship, que no estuvo del todo bien, especialmente desde el tee, pero que tampoco le acompañó la suerte con el putt, cuando analizó su vuelta del viernes, esperando que pudiera continuar el fin de semana, cosa que no ocurrió.

“Es una pena que muchos de los putts que he tirado no han entrado, aunque quizá era pedir demasiado, simplemente no me he dado las opciones”, reconocía al final de su vuelta

Muchos tiros erráticos desde el tee le obligaron a recuperar golpes, que no pudo materializar en birdies. “No sé si apuntaba mal, que no lo creo, pero además del driver, también me ha pasado con los hierros, que no encontraba las líneas buenas de tiro”, aseguraba. "Si no coges calles en Valhalla es muy complicado".

Sorprendido por lo sucedido

“Me sorprende lo sucedido por lo bien que venía jugando las últimas semanas. Creo que es la primera vez en mi carrera que vengo jugando bien y estoy en esta situación”, dijo

Respecto a la agitada mañana, que llevó con retraso el inicio tras conocerse la muerte de un voluntario del campo, Rahm reconocía que la situación era complicada.

“Lo duro es saber que alguien ha fallecido hoy, que venía a trabajar para el torneo, y también el conductor. Es muy duro para alguna familia que tenga que recibir esa llamada… No debería afectarte, pero al final, los problemas en el campo han sido míos”, reconoció

Puig: “No le he pegado nada mal”

Por su parte, el joven barcelonés David Puig tuvo que hacer las maletas para casa después de las dos primeras jornadas, a pesar de que no se vio tan mal en el campo.

“No le he pegado del todo mal pero no han acabado de entrar los putts y no han llegado los birdies”, reconocía al final de su vuelta en Movistar+

“Es duro porque pienso que he jugado mejor que el resultado dice, ahora toca aprender de este torneo y mirar hacia adelante”, dijo.