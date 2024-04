El 'palo' de Jon Rahm a sus compañeros: "Sabía que iba a pasar..."

No ha sido un buen Masters de Augusta para Jon Rahm. En ninguno de los días el golfista vasco logró encontrar su mejor nivel. Por otro lado, el actual número 1 del mundo, Scottie Scheffler, se proclamó campeón de la edición. De esta manera, se convierte en el segundo jugador en toda la historia en ganar The Players, el Arnold Palmer y el Masters de Augusta en un mismo año.

El León de Barrika no se mostró cómodo en ninguno de los cuatro días, en un torneo en el que acabó con un total de 297 impactos (+9) y en el puesto 46.

Para Rahm, la edición la protagonizó su reencuentro con sus compañeros del PGA Tour tras firmar por el LIV Golf. Después de volver a verse las caras con los golfistas, Jon afirma que hubo algún tipo de gesto de reprobación hacia él: "Sí, era algo que esperaba. También lo contrario, alguno que pensaba que iba a estar muy seco y me dio un abrazo. Los que son mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no lo eran, pues ya se sabe. Sabía que iba a pasar, solamente me faltaba saber quién", reconoció.

Pese al pobre resultado, Rahm se muestra optimista y ya piensa en lo próximo que viene: "Tampoco jugué tan mal como dice el resultado. Jugué muy buenos hierros. Y los golpes que fallé no fueron por mucho. Y físicamente me sentí muy bien, he mejorado mi nutrición y me siento fantástico. Habrá que analizar lo que ha pasado y pensar en el siguiente. Pero va a ser rápido", afirmó.

"Tampoco soy Tiger"

Rahm no estuvo acertado en ningún día del torneo, pero no piensa en la palabra fracaso y afirma que los detalles son claves, tanto en la derrota, como en la victoria: "¿No he ganado en un año? Es verdad, pero he estado peleando por ello en todos los torneos del LIV. A mí no me preocupa eso. En el golf pierdes o ganas por detalles. Tampoco soy Tiger. Ese momento al que mucha gente se refiere fueron tres meses el año pasado".

Jon Rahm cedió la chaqueta verde a Scottie Scheffler al terminar la última jornada y, de esta manera, pone punto y final a su peor actuación en el torneo de Augusta desde el 2017.