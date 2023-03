Stuani: "Me siento muy orgulloso"

El uruguayo, que no pudo celebrar su partido número 200 como rojiblanco con victoria, hizo balance de su trayectoria en Montilivi El delantero afirmó que durante estas seis temporadas ha “disfrutado” mucho y también ha “llorado” mucho

Cristhian Stuani no pudo celebrar este lunes su partido 200 con el Girona como le habría gustado. El rival era el mismo que el primer día en Montilivi en que se convirtió en el autor del primer gol de la historia del club en Primera División y abrió un camino que lo llevaría a ser el máximo goleador de la historia del club (113 goles) y que todavía continúa.

Hoy, en declaraciones a los medios oficiales del club, el uruguayo reconocía que cuando llegó no se habría imaginado nunca vivir todo lo que le ha tocado vivir. “Prometí mucho trabajo para ayudar al club a crecer y así lo he hecho. Venía a un club que lo tenía todo para escribir en Primera y esto me motivaba mucho. Estoy orgulloso de haberlo conseguido. Hemos disfrutado todos juntos”, decía.

Balance positivo

Stuani saltó al terreno de juego en el 75’ sustituyendo a Taty Castellanos, todavía con el 0-0 en el marcador y el charrúa estaba dispuesto a celebrar por todo lo alto su partido 200.

En medio de una gran ovación y con unas bambas especiales para la ocasión que le había regalado el club, todo estaba preparado para la épica de las grandes noches. Pero no pudo ser. Aún así, el resultado no empañó el aniversario. Stuani explicó que durante estas seis temporadas ha “disfrutado” y también ha “llorado” mucho. “Lo hemos hecho juntos con nuestra gente. La vida siempre nos pone a prueba”.