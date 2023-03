Stuani: “El Girona es el club de mi vida”

El uruguayo agradece en una entrevista para ‘Diari de Girona’ que el club siempre le apoye incondicionalmente “Sé que empieza a acercarse el final como futbolista, pero ahora estoy centrado en el presente”, explica el delantero, que ha vestido 201 veces la camiseta rojiblanca

Cristhian Stuani es historia del Girona. El futbolista uruguayo, que cumplió 200 partidos con el Girona ante el Atlético de Madrid, ha hablado de su trayectoria en una entrevista para ‘Diari de Girona’ y ha dejado claro que el rojiblanco es el color de su vida.

“Sin duda. Creo que lo he demostrado y lo sigo haciendo. El Girona es el club más importante de mi carrera porque, además de ser donde más años he estado, es donde más cosas he conseguido”, explica Stuani, que admite que ha sido una relación beneficiosa para ambas partes: “Es mutuo. Yo he dado al club todo el que tenía, mis mejores años de fútbol han sido para el Girona. Ya se ve: el rendimiento por el club, así como el compromiso y las ganas de ayudar el equipo a conseguir cosas importantes. Es mi lema. Por parte del club, siempre me ha demostrado que me quede aquí. Para mí es muy importante tener este apoyo incondicional. Lo agradezco. Ojalá continúe”.

El uruguayo, preguntado por su retirada, admite todavía no saber dónde quiere que se produzca: “Todavía no lo tengo definido al 100% porque tampoco quiero que llegue este momento. Me he planteado ir paso a paso y ponerme objetivos a corto plazo. Es verdad que empieza a acercarse el final como futbolista, pero estoy centrado en el presente. Disfruto del día a día y me encuentro bien. Cuando no sea así, seguramente me lo pensaré”.

Stuani, que tiene contrato hasta 2026, espera seguir conectado al fútbol cuando llegue su final: “Mi idea es hacer algo relacionado con el fútbol. Hay muchas ramas. Yo siempre había querido ser jugador y ahora tengo mucha experiencia como tal, no solo aquí, sino a nivel mundial, así que no lo sé. Continuaré en el fútbol seguro, pero todavía no sé de qué. Me estoy sacando el curso de entrenador. A pesar de que estoy centrado en disfrutar de todo el tiempo que me quede como futbolista”.