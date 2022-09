Reinier: "A nivel profesional, no guardo nada bueno de mis dos años en Dortmund"

El mediapunta cedido por el Real Madrid empieza a recuperar sensaciones en Girona tras dos cursos de ostracismo en la Bundesliga "Pasé por muchas cosas difíciles cuando tenía 18 y 19 años. Mi familia me veía triste y no jugué pese a que me decían que entrenaba bien", lamentó el brasileño

Reinier Jesus vuelve a sonreír en Girona tras dos temporadas para olvidar en el Borussia Dortmund. En enero de 2020, el Real Madrid depositó 30 millones de euros a las arcas del Flamengo por el joven mediapunta justo cuando este llegó a la mayoría de edad.

El brasileño empezó en el Real Madrid Castilla, pero pronto llegó la pandemia de la COVID-19 y el fútbol se paró hasta el verano, cuando fue cedido al Borussia Dortmund, estando dos cursos con muy poco protagonismo en el conjunto de la Bundesliga, sumando un total de 39 apariciones (solo cuatro de ellas como titular), un gol y una asistencia. Un balance muy discreto.

En Girona, sin embargo, Reinier cuenta con la confianza de Míchel y está recuperando sensaciones, siendo un futbolista importante en el equipo catalán e incluso viendo portería en el triunfo de los suyos ante el Real Valladolid (2-1).

En declaraciones a 'Globo Esporte', el brasileño, quien también tuvo opciones de recalar en el Benfica el pasado verano, habló del calvario deportivo que vivió en Alemania. “No pude desarrollar mi fútbol. Pese a que me decían que entrenaba bien, nunca llegué a jugar, algo que no entendía. Es su elección y la respeto, al igual que a la institución y a los jugadores, pero es una pena. La ciudad es muy fría, pero el club tiene unos fanáticos increíbles. Guardo un buen recuerdo de los compañeros que tuve", admitió.

El futbolista, quien no contó para ninguno de los técnicos que pasó por Dortmund (Lucien Favre, Edin Terzic y Marco Rose), explicó que vivió momentos complicados. "Durante estos dos años, en mi profesión, no tuve nada bueno. Pasé por muchas cosas difíciles cuando tenía 18, 19 años. Mi familia me veía triste. Salía de los partidos muy agitado, incluso no podía dormir", reveló Reinier.

Tras un inicio de curso esperanzador en La Liga, el nuevo futbolista del Girona es optimista con el buen arranque de curso. "Estoy muy entusiasmado con el proyecto. Yo lo que quiero es jugar, ser feliz haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol. El proyecto me agrada, es bueno para mí y mi familia. Han sido cinco partidos, de momento. Poco a poco voy cogiendo confianza", afirmó el atacante.